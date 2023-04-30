醫師問診…ChatGPT擬草稿

美國聖地牙哥加州大學醫院、史丹福健康照護、威斯康辛州大學醫院等三個醫療體系，4月到5月陸續展開前導試驗，導入聊天機器人ChatGPT讀取病患在網路上提問，為醫師草擬回覆。醫院想藉此了解人工智慧（AI）能否幫助醫事人員節省時間。

華爾街日報報導，聖地牙哥加州大學醫院醫師米連（Marlene Millen）已在電郵收件匣中測試ChatGPT約一周，她說，AI最開始生成的回覆需要大量編修，她和測試團隊成員正幫忙改進機器人的回答。米連現在點開病患來訊時，ChatGPT立即根據來訊內容與病患病歷摘要，草擬出回覆，但同時遵守聯邦隱私法規，保護病患資料。

4月稍早就展開試驗的聖地牙哥與威斯康辛兩個醫療體系，現在都限制AI輔助回覆治療建議。威斯康辛大學醫院初步只讓ChatGPT協助回應開處方箋、文書申請這類問題。

美國醫學會雜誌（JAMA）內科醫學期刊28日刊出的最新研究則呈先出一些有趣的發現。在回答病患網路提問時，ChatGPT得分比真人醫師還高。這項研究是讓一組醫師「盲測」，在不知道是誰回答的情況下，為列出的答覆評分。ChatGPT得到「很好」、「非常好」評分是真人醫師的四倍。而回覆是否具有同理心？只有4.6%的真人醫師回答被評為「具同理心」或「很有同理心」，ChatGPT比率則有45%。