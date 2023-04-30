OpenAI身價飆上290億美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
隨著聊天機器人ChatGPT爆紅，OpenAI因而再獲得多家創投業者大力挹注資金，使公司估值多達290億美元。（路透）
隨著聊天機器人ChatGPT爆紅，OpenAI因而再獲得多家創投業者大力挹注資金，使公司估值多達290億美元。（路透）

聊天機器人ChatGPT爆紅，讓研發的新創業者OpenAI再獲得多家創投業者大力挹注資金，使得公司估值多達290億美元。另外，義大利監管單位也取消了ChatGPT的暫時禁令。

TechCrunch目睹的文件顯示，知名創投業者如老虎環球（Tiger Global）、紅杉資本（Sequoia Capital）、安霍創投（Andreessen Horowitz）、Thrive、K2 Global均購入OpenAI新股。消息人士透露，「創投天王」提爾的創辦人基金（Founders Fund）也加入注資行列。這些創投公司合計投下逾3億美元，讓OpenAI估值達到270億到290億美元。知情人士強調，這與微軟今年稍早宣布的高額投資各自獨立，微軟注資額據信達100億美元。

相關人士說，全數相加後，外部投資者已持有OpenAI三成以上股份。

據PitchBook的資料，提爾原本就是OpenAI金主，但他旗下的創辦人基金顯然是首次投資該公司，Thrive和K2 Global也是首次注資。但老虎環球、紅杉資本、安霍創投先前已出資金援。

各方都在尋找有潛力的AI新創公司之際，OpenAI似乎是個好選擇。消息人士指出，創投公司會想用這筆融資，對外宣稱找到了「金蘋果」。據SimilarWeb，ChatGPT網站2月造訪人次超過10億人，這還不包括透過第三方網頁來嘗鮮的人數。儘管不確定人工智慧（AI）是否會引發許多人預期的劇變，但有人說，OpenAI可能是這個領域當下最接近贏家的公司。

OpenAI還有一個好消息，義大利監管單位取消了ChatGPT的暫時禁令。數據保護局28日表示，OpenAI已落實當局的多數要求，包括披露更多資訊處理訊息，並製作線上表格，供民眾選擇個人數據是否用於訓練語言模型。該公司也更新義大利註冊頁面，要求用戶填寫生日，阻止未滿13歲的孩童使用。

義大利是第一個限制使用ChatGPT的西歐國家。當局說，OpenAI蒐集當地居民數據來訓練演算法，這種做法「缺乏法律依據」，兒童也太易於使用相關服務。

義大利 創投

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