美第一共和銀面臨接管

知情人士透露，美國聯邦存款保險公司（FDIC）準備接管財務出狀況的第一共和銀行（FRB），最快周末付諸行動。FDIC已要求摩根大通、PNC金融服務集團等數家銀行在周日前提出最後出價，以利政府接管後迅速售出第一共和銀。

知情人士向華爾街日報透露，FDIC最快可能在周末接管第一共和銀，隨後售出。路透引述消息人士說，FDIC判定這家區域銀行情況已惡化，尋求民間部門解決方案緩不濟急。彭博資訊報導，FDIC已向多家銀行徵詢收購第一共和銀的意向，並邀請至少兩家進入競標程序的下一階段。

FDIC、摩根大通和PNC的發言人對上述傳聞都不予置評。

第一共和銀總部在舊金山，第1季末資產總值達2,330億美元。但灣區同業矽谷銀行（SVB）3月10日倒閉引起儲戶恐慌，情勢急轉直下，導致第一共和銀存款水位數日內流失約千億美元，股價迄今崩跌97%，28日收盤報每股3.51美元。如果遭FDIC接管，將是美國史上規模第二大銀行倒閉事件。

由摩根大通、PNC等11家公司組成的銀行團，3月以合計300億美元存款支持第一共和銀，仍未能解救其脫困。第一共和銀考慮出售或外部注資，並聘請投銀評估選項，還拋出計畫擬以高於市值的價格局部脫售貸款或證券。

但這些民間部門提案，都未獲銀行團或其他金融公司支持，因買方勢必得再承受一些損失。

監管當局啟動標售程序，可能為第一共和銀迅速俐落出售鋪路，以免重蹈SVB標售過程冗長的覆轍。 隨著第一共和銀市值陡降至6.5億美元，至少使收購變得更可行。

體質較強的金融公司正等待政府出資援助或接管第一共和銀，認為這種解決之道比民間部門提案更簡單明瞭，且最終結局可能使第一共和銀全部或局部出售價格更吸引人。

但在SVB事件後，拜登政府希望避免FDIC接管，以免再觸及超過存款保險上限的儲戶該如何處理的燙手山芋，而且會進一步消耗FDIC的存款保險基金。第一共和銀未受保存款中包含銀行團挹注的300億美元，也是個問題。前美國財長桑默斯則批評監管機構對該銀行援助方案拖延不決，風險可能蔓延到其他銀行。他敦促各方在十天內找到解方。