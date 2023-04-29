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又一創舉？馬斯克降價拚市占 企圖顛覆汽車業商模

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。圖／美聯社
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。圖／美聯社

每回億萬富豪馬斯克出招，總是引起正反兩極化的反應，最近他領導的特斯拉（Tesla）祭出一連串降價行動也不例外。

華爾街日報（WSJ）報導，有人認為特斯拉降價拚市占，可見這家電動車領導廠商已喪失競爭優勢，只能步上傳統汽車大廠的後塵，犧牲利潤以刺激銷量。最近這波降價，導致特斯拉第1季出貨量躍增36%，獲利則掉了將近25%。

但換個角度來看，這也可能是馬斯克另一個引領汽車業變革的創新之舉。

今年特斯拉多次宣布降價，引人揣測可能因為需求展望欠佳，必須降價刺激買氣。美國利率節節升高加重購車成本，使新車市況愈來愈混沌不明；同業紛紛推出電動車款加入戰局，也削弱特斯拉競爭優勢。

然而，馬斯克上周說明降價行動的背後策略。他宣稱，特斯拉將把持久的銷售成長置於首位，不惜犧牲短期獲利能力。

一些投資人對此感到憂心，以為特斯拉放棄兼顧「出貨量增加」與「維持可觀利潤率」的堅持，反而染上傳統車商的惡習--為追求全球市占第一冠冕，一味追求擴大規模，而犧牲獲利。從克萊斯勒與戴姆勒賓士聯因後又拆夥、雷諾與日產聯盟這個彆扭的組合、到福斯在爭奪全球銷量冠軍過程中陷入柴油車排廢醜聞，失敗前例不勝枚舉。

馬斯克本人則堅稱，他現在正從事一場「21世紀豪賭」，先以較低的利潤奠定龐大銷售基礎，將來隨著自動駕駛功能日臻純熟，再從特斯拉電動車買家身上賺取軟體訂閱營收和獲利。

他的論點與蘋果把iPhone和App Store用戶當搖錢樹的銷售策略近似：今日特斯拉電動車銷量愈多，將來更可能靠利潤更高的軟體賺更多。

馬斯克賭的是，他若能先馳得點開發出可行的自駕車技術，將能顛覆汽車業基本規則，而今天犧牲的利潤，未來將得到彌補，因為屆時會有為數更多的特斯拉電動車滿街跑，也意味著基本用戶數更多，可向他們銷售軟體下載服務。

分析師和投資人對此看法分歧。批評者指出，特斯拉尚未能展示出一部全自駕車，車用軟體銷售前景也不明，降價拚市占恐在車市引爆一波損人不利己的價格戰。

支持者則認為，撇開軟體銷售不談，特斯拉憑電動車領導廠商製造成本較低的優勢，足以吸收降價成本並擴大銷量，讓仍在苦苦追趕的汽車同業吃更多苦頭。

特斯拉 馬斯克 投資人

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