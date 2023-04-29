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德國：目前沒有禁止向中國出口製造半導體所需化學品計畫

集微網／ 集微網

針對媒體傳德國政府可能會限制對中國出口用於製造半導體的化學品，德國政府發言人表示，德國總理目前沒有推進禁止向中國出口製造芯片所需化學品的計畫。 中國外交部表示，搞對華出口管制最終只會損人害己，呼籲推動構建開放型的世界經濟。

據外媒報導，德國正就限制向中國出口用於製造半導體的化學品進行談判，柏林方面在加大努力減少對中國的經濟風險。

根據知情人士透露，該提議是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）正在討論的一系列措施的一部分，該措施將切斷中國獲得先進半導體生產所需商品和服務管道。倘若這項措施得以實施，將限制默克（Merck KGaA）、化工巨頭巴斯夫（BASF SE）等德國公司向中國出售部分半導體化學品。

雖然德國沒有先進的芯片製造技術，但默尅和巴斯夫向全球各地公司提供製造半導體所需的關鍵化學品。默克的產品或服務幾乎存在全球每一塊芯片中，而巴斯夫是歐洲和亞洲市場的領導者，客戶包括台積電。

如果沒有這兩家公司的供應，中國在開發先進芯片技術方面可能會面臨更多挑戰，甚至製造半導體能力也可能受到影響。

中國外交部發言人毛甯對此回應稱，經貿合作是互惠互利，中國是全球半導體的重要市場，一些國家以所謂降低依賴的名義，搞對華出口管制不具建設性，最終只會損人害己，亦影響全球的產業鏈供應鏈穩定。 中方奉勸這些國家尊重市場經濟規律，從維護規則及自身利益出發，與中方一起維護國際經貿秩序，推動構建開放型的世界經濟。

半導體 德國

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