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通膨仍黏著 美股三大指數早盤開低震盪

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股28日早盤下跌，數據顯示美國通膨壓力根深柢固。路透
美股28日早盤下跌，數據顯示美國通膨壓力根深柢固。路透

美股三大指數28日早盤開低後在平盤附近狹幅震盪，最新經濟數據顯示美國的通膨仍相當黏著。

道瓊工業指數早盤一度跌0.2%、標普500指數跌0.17%，之後又回到平盤之上，那斯達克指數跌0.2%。費城半導體指數漲0.6%、台積電ADR漲0.5%。

扣除能源及食品後的美國3月個人消費支出（PCE）核心平減指數，月升幅為0.3%，與2月相同，符合市場預期；年升率也維持在4.6%，仍遠高於聯準會（Fed）的目標，強化Fed下周再度升息1碼的機率。

企業消息方面，亞馬遜上季的營收儘管優於市場預期，但雲端事業成長減緩，拖累股價下跌1.7%。

社群媒體業者Snap的營收不如市場預期，股價重挫近20%。圖片分享平台Pinterest對本季營收的展望令市場失望，股價挫跌逾13%。

然而，美股財報季的表現比市場預期優異。FactSet數據顯示，在已公布財報的261家標普500企業中，約八成的業績表現優於市場預期。

晶片大廠英特爾股價早盤勁漲逾8%，該公司上季營收和獲利都優於預期。

指數 美國 標普

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