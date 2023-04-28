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英特爾Q1虧損史上最大：營收暴跌36% 毛利率降至34%

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集微網消息，芯片巨頭英特爾周四發佈了2023年第一季度財報。一季度營收和調整後每股虧損均好於市場預期，但此次仍是獲得英特爾史上最大虧損紀錄，預計Q2將繼續虧損且收窄毛利率預期。

英特爾創其歷史上最大的季度虧損，且連續第五個季度銷售額下降。財報顯示，英特爾一季度總營收同比暴跌36%至117億美元，高於分析師預期的111億美元，仍接近2010年以來低位，但高於公司給出的指引區間上限115億美元。此次虧損超越2017年四季度的虧損紀錄6.87億美元，不僅是至少三十年來首次連續兩個季度虧損，也是2009年以來首次公佈調整後（非GAAP）的季度虧損。

一季度毛利率降至34.2%，稱其業勣將在2023年下半年溫和復囌。此次毛利率幾乎是其2010年超過67%的數十年高點的一半，但公司稱下半年調整後的毛利率將攀升至40%以上。Summit Insights分析師Kinngai Chan表示：投資者可能對英特爾Q2的毛利率前景感到失望，但我們相信英特爾的毛利率將在2023年下半年恢復，因為工廠利用率不足和新產品啓動成本的負擔有所減輕。

PC和服務器芯片等主營業務部門收入均同比跌三成，代工業務收入始終不佳。從業務來看，包括個人電腦芯片（PC）在內的英特爾客戶端計算事業部（CCG）一季度營收58億美元，同比下跌38%，不過高於預期的49億美元。據數據供應商IDC統計，在英特爾收入中佔據很大份額的個人電腦PC出貨量在今年一季度同比下降29%。目前代工業務收效甚微，IFS業務部一季度收入1.18億美元，同比跌24%，環比跌63%。為數據中心和AI提供服務器芯片的DCAI業務部一季度營收37億美元，同比跌39%，同樣延續去年四季度同比大跌33%的趨勢。英特爾稱，服務器市場在2023年一季度萎縮。

在與投資者的電話會議上，英特爾CEO基辛格（Pat Gelsinger）表示，PC市場將隨著庫存穩定而增加穩定性。他表示，仍對宏觀經濟前景保持謹慎，將推進芯片製造代工業務，「使我們能夠最好地利用未來1萬億美元的市場機會。」

此外，基辛格預計英特爾將在數據中心業務中佔據一蓆之地。英特爾加快了數據中心芯片的出貨量，該代號為 Sapphire Rapids的芯片已被推遲了一年多，這一延遲讓競爭對手AMD及其合作夥伴從英特爾手中搶走了市場份額。

據路透社報道，Forrester研究總表示：「數據表明英特爾的業勣已經變得很糟糕，因此接下來的幾個季度的發展在很大程度上取決於企業的技術採購。我們相信科技支出將緩慢增加。」

英特爾高管曾在年初表示，不穩定的經濟環境曡加芯片庫存膨脹，預計上半年市場狀況保持低迷。不過，有跡象表明芯片的暴跌即將結束。行業高管表示庫存水平正在下降。英特爾首蓆財務官曾在3月份的一次會議上表示，第一季度庫存將“相當有意義地消耗”，在庫存達到正常水平之前，第二季度庫存會有更溫和的減少。

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