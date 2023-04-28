英特爾：市場將在下半年復囌 今年PC出貨量將達2.7億台

集微網消息，據彭博社報道，在英特爾承諾下半年復囌後，該公司股價飆升，導致投資者忽略了本季度令人失望的利潤率預測。

英特爾預測，毛利率將在2023年下半年開始再次擴大。高管們在周四表示，英特爾正在恢復全部生產能力，睏擾個人電腦市場的庫存過剩問題也即將結束。這些樂觀的言論幫助英特爾股價在早些時候下跌後，在尾盤交易中上漲了6%以上。

英特爾CEO Pat Gelsinger說：我們行業通常會有一個更強勁的下半年，我們預計會是這樣。我們在市場上看到了一些復囌的希望。但我們認為這對所有人來說都是一個艱難的市場。”

英特爾還對個人電腦行業描繪了一個更樂觀的前景，稱預計今年的出貨量將達到2.7億台，未來將增加到每年約3億台。這將使總出貨量回到2022年的水平之上。

英特爾正面臨著大量庫存堆積、需求疲軟和市場份額損失——所有這些都導致了歷史性的暴跌。為此，基辛格正試圖加快引進新的生產技術，這是一次代價高昂的嘗試，旨在重新獲得英特爾的行業領導地位。但這種努力，如果成功的話，要到2025年才會開花結果。

投資者一直懷疑英特爾能否趕上競爭對手，該股去年暴跌近50%。周四，基辛格認為，該公司已經開始開始好轉。

Benchmark公司的分析師Cody Acree說「在他們能夠控製的事情上，他們已經經歷了最糟糕的痛苦。」

在短期內，英特爾的財務前景看起來仍然暗淡。該公司表示，預計第二季度每股虧損4美分，不包括一些項目。與此相比，分析師的平均預期為2美分。

這最初使股價在尾盤下跌了2%以上，後來又有所回升。股價收於29.86美元，今年以來上漲了13%。

英特爾的收入前景略微光明，預計銷售額為115億至125億美元。該範圍的中點超過了分析師平均預期的117億美元。

英特爾預測第二季度的毛利率將為37.5%。相比之下，分析師們估計為41%。

英特爾一直在以低於滿負荷的速度運轉，這意味著它不得不承擔“欠載”費用，從而降低利潤率。CFO Dave Zinsner表示，隨著英特爾今年晚些時候能夠增加產量，這一不利因素將會減弱，但在這些工廠得到升級之前，利潤率不會回升到曾經的水平。

當它的工廠擁有業內最尖端的產品，其產品在服務器和個人電腦市場佔據主導地位時，該公司經常公佈超過60%的利潤率。

第一季度，英特爾報告每股虧損4美分，不包括一些項目，好於分析師預測的16美分的虧損。此外，收入為117億美元，超過分析師預測的111億美元。但近年來銷售額急劇下降。而回溯2021年，英特爾當時的季度收入超過200億美元。

英特爾的PC芯片業務客戶端計算創造了58億美元的收入。與之相比，分析師們預計的為49.5億美元。數據中心銷售額為37億美元，而平均預測值為35.1億美元。

根據IDC的數據，第一季度個人電腦出貨量下滑了29%，至5690萬台，低於2019年初的水平。這使得該行業離2021年的總量還差1億多台。

英特爾在服務器處理器市場的優勢曾經使其免受PC業務起伏的影響。服務器芯片是運行互聯網和企業網絡的機器的核心部件，比用於筆記本電腦的芯片要昂貴得多，利潤也高。但在這一領域，英特爾已經失去了市場份額，被競爭對手AMD和亞馬遜的AWS等主要客戶的內部努力所取代。

英特爾高管周四表示，服務器和網絡業務的需求放緩還沒有觸底。

總的來說，英特爾給出了足夠的積極消息來提高投資者的情緒。但像Benchmark的Acree這樣的分析師將等待該公司的後續發展。

（校對/王雲朗）