美國新疆棉禁令 害苦了越南鞋服製造商

路透分析，美國擴大禁止從中國大陸新疆進口產品，加重越南服裝和鞋類製造商的壓力。由於需求放緩，越南的鞋服飾製造業自去年10月以來，已經削減了近9萬個工作機會。

45歲的Nguyen Thi Huong對路透說，「通常公司在農曆新年之後會招聘新工人，但今年一切都反常了。」她曾在台灣寶成（9904）的越南廠工作十年，最近失業了。

路透視美國官方數據後發現，在服飾出口國中，越南受到「防止強迫維吾爾人勞動法」（UFLPA）的打擊最深。該法去年6月實施，要求企業證明未使用以新疆強迫勞動生產而來的原材料或零件。

不巧的是，美國禁令上路之時，富有國家的服裝需求也正在下滑。越南是東南亞製造大國，也是Gap、Nike、愛迪達（Adidas）等國際鞋服大廠主要供應商的重要基地。雪上加霜，重擊了越南的工業生產與出口。

截至4月3日的美國海關數據顯示，遭到UFLPA檢查的價值1,500萬美元服裝和鞋類貨品中，超過80%來自越南，而且被抽查後，只有13%的貨品獲准輸入。越南相關行業產業組織表示，越南服裝製造商約有一半的材料依賴中國大陸供應。

路透指出，雖然美國對電子業產品的管制更頻繁，特別是針對可能來自新疆的多晶矽太陽能面板，然而實務作業的結果是，被檢查的電子貨品中，只有1%被拒絕輸入。相對地，鞋服類貨品被攔下的比率平均為43%。

UFLPA生效以來，美國海關總共檢查來自一系列國家近3,600批、價值超過10億美元貨品，以確定沒有使用以新疆強迫勞動生產的原料。

德拉瓦大學時裝研究系主任Sheng Lu說，「越南嚴重依賴中國的棉紡織材料，對想要遏制新疆棉是一大風險，因為該省生產的棉花占中國產出比重達90%以上。」 他還表示，越南不太可能大幅降低這種依賴程度，因為當地許多製造商是中國大陸投資人所有。而美國公司也很難迅速找到替代供應商。

本月稍早，負責國際海洋運輸的美國機構聯邦海事委員會發出警告，擔心UFLPA檢查可能導致供應鏈中斷。

鞋服製造業在越南是僅次於農業的第二大雇主，自10月以來已將原先僱用的340萬人削減約3%，該行業第1季出口下滑11.9%，產出較上年同期減少2.3%，導致當地經濟成長放緩。

Nike和愛迪達在全球銷售的每三雙鞋中，就約有一雙是在越南製造的；兩品牌的運動服飾則分別有26%和17%產自越南。Nike在年報的最新更新表示，儘管越南仍是主要製造中心，但已大幅減少下單採購越南的服裝和鞋類。

美國鞋類和服裝行業協會的兩位高層人士則說，新彊棉花禁令到目前為止沒有對越南產生重大影響，並將最近的裁員歸咎於全球需求下降。