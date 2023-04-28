AI新創募資競爭趨激烈 矽谷創投：客戶青睞是關鍵

AI新創受ChatGPT爆紅帶動，成為不景氣中創投資金的去處，矽谷新創投資人李晃表示，每週有近200家新創出現，公司勝出的主要關鍵，還是在於產品是否受到客戶青睞。

根據「矽谷聯合創投」（Joint Venture SiliconValley）智庫統計報告，受升息影響，創投、天使投資去年縮緊資本；矽谷2022年首次公開募股（IPO）的企業僅有4家，且年底都以負營收坐收，舊金山市則是1家都沒有。

儘管大環境影響新創資金，舊金山灣區依舊是全美創投最熱的市場，掌握全美34%的市占。近期趨勢顯示，創投資金正流入「生成式AI」相關新創。

26日，總部位於舊金山的法律新創「Harvey AI」宣布在A輪募資獲得2100萬美金引發討論，這家由OpenAI自己投資、使用GPT-4語言模型技術創建的公司，主要服務對象為律師事務所。

GTP-4在律師資格考測試中，已能考贏9成學生。根據各家媒體引述投資人的說法，有超過1萬5000家法律公司正排隊等待使用「Harvey AI」的服務。

矽谷新創投資人李晃表示，各種形式的AI新創不斷出現，近期每週發表的AI新創就有多達近200家，當中包括運用OpenAI提供API應用程式介面，設計產品的公司。

在創投投資仍處於保守的情況下，李晃認為，新創要脫穎而出，主要關鍵還是在於其產品是否受到客戶青睞，「客戶願意用、正在用、已付錢決定要用」，募資成功的機率就會相對較高。

研究機構PitchBook Data統計指出，今年第一季，創投出手完成46筆交易、下注在「生成式AI新創」的金額達17億美元（約新台幣522億），高過前2季；另有價值106.8億美元的投資，是已宣布但尚未完成的交易。

PitchBook Data引述創投公司的觀察，指出現在「生成式AI」新創產業雖然還不到「擠破頭」的情況，但競爭越來越激烈，現在進入的門檻並不高，能夠將市場上既有語言模型技術整合到企業內部的「垂直應用」，會引起投資人較大的興趣。