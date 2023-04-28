歐盟規範AI達初步共識 企業須公布所用版權資料

根據歐盟初步協議，使用ChatGPT這類生成式人工智慧的公司，將須公布他們在研發期間使用的所有受版權保護的資料；這可能為日後全球第一套監管此類技術的綜合性法規鋪路。

路透社報導，近兩年前，歐盟執行委員會（European Commission）開始起草人工智慧法（AIAct），以規範這項新科技。在美國OpenAI推出人工智慧驅動的聊天機器人ChatGPT後，相關技術獲得大量投資，運用也逐漸普及。

歐洲議會（European Parliament）議員同意將草案推進到下一個階段的三方會議。與此同時，歐洲議會和歐盟成員國也將討論草案的最終細節。

根據目前提案，人工智慧工具將依照可察覺風險的程度歸類，分為最低、不高、高、無法接受4級。當中較令人擔憂的領域可能包括生物特徵監控、散布假消息、歧視性語言等。

高風險的人工智慧工具不會被禁，但使用這些工具的人操作時必須保持高度透明。

使用ChatGPT或圖片生成軟體Midjourney這類生成式人工智慧工具的公司，也必須公布他們在訓練系統時所用到的所有受版權保護的資料。

熟知相關討論的消息人士說，這項條款是在近兩週才擬定。消息人士也提到，部分委員會成員一開始提議禁止使用受版權保護的資料來訓練所有生成式人工智慧模型，後來因為有透明度的規範而不再堅持。

獲得科技巨擘微軟公司（Microsoft）支持的OpenAI去年底推出ChatGPT，在全世界掀起畏懼和焦慮的反應。ChatGPT成為史上成長最快的消費性應用程式，短短數週就達到1億名每月活躍用戶的規模。

各大科技公司隨後爭相將生成式人工智慧產品推向市場，引發部分旁觀者的擔憂，例如社群媒體推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）就支持暫停開發這類系統6個月的提議。

不過，金融時報（Financial Times）報導，馬斯克簽署聯名信之後不久，就計劃推出自己的新創公司與OpenAI較勁。