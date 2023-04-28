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彭博：勞動力緊缺 威脅台灣經濟復甦

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據素食餐廳Ooh Cha Cha業主Mai Bach，台灣餐飲業勞動力緊缺。擷自Ooh Cha Cha官網
根據素食餐廳Ooh Cha Cha業主Mai Bach，台灣餐飲業勞動力緊缺。擷自Ooh Cha Cha官網

台灣服務業發現很難招募到足夠人力，無法因應疫後的觀光旅遊和消費回升，這給力求恢復成長的經濟帶來壓力。

在北台灣開素食餐廳Ooh Cha Cha的Mai Bach指出，勞力短缺的問題無從避免，「幾乎每家餐廳」都缺人。她在業界的一位朋友被迫縮減餐廳營業時間。Bach指出，餐飲業長期以來禁用外籍勞工，很難找到解決辦法。

未來幾個月，台灣可能會更擔心缺工。根據彭博資訊訪調經濟學家，官方周五公布的2023年第1季GDP，預計較一年前萎縮1.25%。去年10至12月的GDP已萎縮，連兩季下滑標示台灣自2016年以來首次符合「技術性衰退」定義。想擺脫衰退必須滿足市場對人力的需求。

人力供不應求現象源自幾個原因：台灣的人口正迅速老化，預估到2025年，老年人口占總人口的比率將超過20% ；觀光服務業傳統上工資較低，使情況愈發複雜，潛在勞工望而卻步；疫情創造出更多問題，因工人退休或離職。

勞動力在2019年8月達到創紀錄高點峰值後大幅下滑，雖然近幾個月勞動市場人數穩步增加，但尚未恢復到疫前水準。

缺工已擴大阻礙了整個觀光服務業的復甦。晶華酒店董事長潘思亮3月說，旅館寧可推掉訂單也不敢隨便接受預約。

台大經濟系教授樊家忠表示，「缺工現象無所不在，正造成巨大壓力。疫情等短期因素造成的勞動市場衝擊，可能要兩年才能解決。

這對已因全球電腦晶片需求急凍而承受壓力的台灣來說，是令人不安的消息。牛津經濟研究院經濟學家陳進來表示，台灣經濟現在需要所有的幫助，「台灣正面臨半導體衰退，旅遊業和服務業能對GDP產生影響」。

樊家忠與Bach看法一致，認為觀光服務業對外籍勞工有需求。Bach說：「台灣向東南亞勞工開放，對整個行業會有巨大助益。你可以看看美國，看看整個行業建立於移民勞工之上。」

勞工部周四宣布10億元計畫以解決疫後缺工的問題。官員表示要先看看效果，再考慮開放外勞。

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