財報報佳音但雲端前景不確定 亞馬遜盤後交易由漲轉跌

亞馬遜周四公布第1季營收和獲利優於市場預期，因減支有成且雲端運算部門有意外強勁的銷售。但高階主管對雲端運算成長持續疲軟表達憂慮後，股價在盤後交易一度多達12%的漲勢化為烏有，甚至走跌。

上季營收增加9.4%到1,274億美元，超過市場預期的1,247億美元。營業利潤是48億美元，分析師平均預期30億美元。

這家全球最大線上零售商和雲端運算服務供應商努力逾一年，精簡業務以適應網購和AWS雲端部門的銷售成長放緩。亞馬遜共裁減27,000個工作，是有史以來最大規模，周三剛宣布的最新一輪裁員大多數是AWS員工。

Insider Intelligence分析師Andrew Lipsman說：「亞馬遜第1季做了該做的事，扭轉或至少阻止了成長下滑趨勢。亞馬遜AWS和廣告等都有優於預期的表現，顯示該公司和數位廣告業也許出現轉機。」

獲利反映出亞馬遜的商業模式正在轉變，不再來自直接向製造商購買商品並自行銷售。營收有愈來愈大的比率來自為獨立商家提供服務和廣告。上季廣告銷售增加逾21%到95.1億美元，賣家服務銷售增加18%到298億美元。線上商店的銷售持平於一年前，較2021年下滑4%。

AWS營收成長16%到214億美元，超過華爾街預期，但連續第5季成長幅度下滑。部分分析師揣測，企業技術支出放緩可能導致雲端部門成長率在今年稍晚降到個位數。AWS獲利不如一年前，財務長Brian Olsavsky告訴記者，部分原因是該公司提供客戶折扣，以換取較長期合約。

亞馬遜財報顯示減支的努力有了回報。上季營業支出增加8.7%，是至少10年來最慢。亞馬遜北美部門本業有盈餘，是2021年末以來首見。該公司截至3月31日雇有147萬人，較去年同期少10%，也少於3個月前的逾154萬人。

亞馬遜財報緊接在本周Alphabet、微軟和Meta Platform等大型科技公司公布類似的好消息之後。微軟的公共雲業務大放異彩，Alphabet的谷歌雲端運算首見獲利。Meta數位廣告回升，該公司銷售在連三季下滑後重返成長。

亞馬遜股價周四上漲4.61%，收在109.82美元，盤後交易一度飆到123美元，但後來漲幅悉數回吐，反而下跌到107.53美元。

這家總部在西雅圖的公司預測本季營收1,270到1,330億美元，營業利益20到55億美元，均符合市場預期。