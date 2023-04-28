英特爾創史上最大單季虧損 但給出樂觀財測 或走出低谷

美國最大晶片製造商英特爾周四公布財報時承諾下半年會復甦，讓投資人拋開令人失望的本季獲利預測，股價在盤後交易上漲6%。

該公司預期下半年恢復自由現金流、毛利率將開始擴大。此一樂觀展望有助股價在盤後交易上漲逾6%，扭轉稍早的跌勢。

這家公司對更廣泛的PC產業也描繪出較樂觀的看法，預期今年出貨可達2.7億台，未來增加到每年約3億台。

由於庫存大量積壓、需求疲軟，加上市占率流失，英特爾陷入歷史低谷，不得不投入數十億美元開發新產品技術。投資人對這家晶片製造商能否追上競爭對手抱持懷疑態度，股價去年大跌近50%。雖然2023年開始回升，但執行長基辛格仍須提供具體證據說明公司財務實力改善。這次的業績展望可說是市場期待已久的亮點。

2021年接下執行長一職的基辛格已制定計畫，要以創紀錄速度建廠並開發新生產技術，推動英特爾重返業界領導地位。但該公司面臨PC需求急速下降，在曾擁有技術優勢的資料中心處理器方面也掙扎不已。

短期内，英特爾財務前景仍然黯淡。該公司周四預估，剔除部分項目後，第2季每股虧損4美分。分析師的平均預期為2美分。股價在盤後交易先跌逾2%，稍後走高。周四正常交易時段收紅在每股29.86美元，今年累漲13%。

營收前景略顯光明，第2季銷售預估將介於115億至125億美元間，中值超過分析師平均預期的117億美元。

第2季毛利率預估是37.5%。相較下，分析師預期41%。當英特爾的工廠擁有業界最先進生產設備、產品稱霸伺服器和PC市場時，該公司利潤率經常達逾60%。

至於上季，剔除部分項目後的每股虧損為4美分，營收大減近36%至117億美元。不過，兩者均略優於華爾街預期——每股虧損16美分和營收111億美元。該公司近幾年營收急降，2021年還曾繳出單季營收逾200億美元的成績。

英特爾的客戶運算事業群創造58億美元的營收。優於市場預期的49.5億美元。資料中心營收是37億美元，相較下，市場預期35.1億美元。