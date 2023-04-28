台積電ADR上漲1.73% 較台北交易溢價4.14%

為了抵消班機大量排放的溫室氣體，不少航空公司在旅客訂位時以附加費用型式兜售「抵消碳排」費用，金額不高，但行銷文案中告訴乘客，這麼做可減少搭機對氣候造成的影響。但愈來愈多科學共識認為，絕大多數抵消碳排方案不太可能實現承諾中的任何減排水平。有些人擔心，這種靠買賣行為抵消碳排的作法事實上反而可能會讓航空業排放合理化，對氣候的影響更加嚴重。

2023-04-28 07:00