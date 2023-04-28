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台積電ADR上漲1.73% 較台北交易溢價4.14%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四上漲1.73%，收在83.67美元，較台北交易溢價4.14%。費城半導體指數同日上漲0.64%。

那斯達克指數周四帶領美國股市上漲。道瓊工業指數上漲524.29點，或1.57%，至33,826.16點；標普500指數上漲79.36點，或1.96%，至4,135.35點；那斯達克指數上漲287.89點，或2.43%，至12,142.24點。

台灣加權股價指數周四上漲36.86點，或0.24%，收在15411.49點，台積電漲0.41%收在493.5元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 104.12 -0.44 101.00 +3.09

中華電 CHT 127.37 +0.19 126.50 +0.69

台積電 TSM 513.95 +1.73 493.50 +4.14

聯電 UMC 48.59 +2.86 48.85 -0.54

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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