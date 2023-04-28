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標普指數創近4個月最大漲幅 亮麗企業財報蓋過經濟擔憂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股三大指數周四收盤大漲，亮麗的企業財報蓋過經濟擔憂。美聯社
美股三大指數周四收盤大漲，亮麗的企業財報蓋過經濟擔憂。美聯社

以科技股為重的那斯達克指數周四引領美國主要股指反彈，臉書母公司Meta Platforms的強勁財報蓋過了對美國經濟成長放緩的擔憂。

道瓊工業指數上漲524.29點，或1.57%，至33,826.16點；標普500指數上漲79.36點，或1.96%，至4,135.35點；那斯達克指數上漲287.89點，或2.43%，至12,142.24點。

標普和道瓊工業指數創下1月6日以來最大單日漲幅，那斯達克指數則寫下3月16日以來最大單日漲幅。

Meta股價一度觸及一年多來最高，收盤躍漲13.9%，該公司稍早之前預測本季營收高於預期，而且執行長祖克柏表示，人工智慧正增加服務流量並促進廣告銷售。

受此推動，標普500通信服務指數收盤上漲5.5%，創2022年2月以來最大單日漲幅。除Meta外，該指數還獲得Alphabet的提振，該公司本周稍早公布了樂觀的業績。康凱斯特（Comcast）上漲10.3%，因周四財報讓人印象深刻。亞馬遜收盤上漲4.6%，盤後公布上季營收超出預期，股價又漲7.6%。

Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan說：「Facebook昨晚的財報和大型股整體財報仍優於預期。在這些行業表現出色的情況下，大家對業績有很大的期望，認為不太會令人失望。事實上，這些商業模式有很多被證明是非常有彈性的。 另一方面，許多現金充裕的公司一直發布庫藏股計劃。」

在標普500指數的11大類股裡，漲幅最大的是通信服務類股，其次是非必需消費品類股上漲2.8%，漲幅最小的是能源類股，漲幅僅為0.5%。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli指出，周四公布的經濟數據反映出的狀況不如財報積極。

數據顯示，美國第1季經濟成長放緩的速度超過預期，因消費者支出加速成長被企業清算庫存抵消。

Zaccarelli說：「在所有因素不變的情況下，今天上午的總經數據非常負面。但這些數據公布後，市場上漲這麼多，表明投資人忽略總經消息面...企業財報表現非常好。這絕對不是非理性繁榮。」

根據路孚特訪調的分析師估計，對上季獲利的預期已經大幅改善，分析師預計標普500指數成分股公司獲利將比一年前減少2.4%，而財報季開始時的預測是減少5.1%。

即使GDP成長放緩反映庫存投資疲軟的拖累，美國聯準會下周仍有望再升息1碼。

Edward Jones的Mahajan說：「一般來說，經濟看起來正在減速。我們認為，隨著聯準會下周可能再升息一次，將開始看到經濟進一步減速。我們的基本預測是下半年經濟出現溫和下滑。」

指數 標普

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