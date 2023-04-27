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新加坡用戶接獲簡訊稱信用卡被停用 美國運通：錯誤發出訊息

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新加坡的美國運通用戶申訴，收到來自金融服務公司發送的簡訊，稱信用卡被暫時停用，嘗試致電公司也打不通。美聯社
新加坡的美國運通用戶申訴，收到來自金融服務公司發送的簡訊，稱信用卡被暫時停用，嘗試致電公司也打不通。美聯社

新加坡的美國運通用戶申訴，收到來自金融服務公司發送的簡訊，稱信用卡被暫時停用，嘗試致電公司也打不通。對此，美國運通表示，相關簡訊是被錯誤發送，銀行正在緊急調查此事。

有讀者告訴《8視界新聞網》，他在今天（27日）上午11點09分收到來自美國運通（American Express）發出的簡訊，指在新加坡本地所有銀行的無抵押有息餘額總額，已連續三個月超出了月收入的12倍，因此信用卡被暫停使用。

「相信很多人都收到（簡訊），我嘗試打給銀行，但是電話打不通。美國運通的系統好像被入侵了，也沒有詐騙警報系統來通知我們不要撥打號碼。」

針對這起事件，美國運通下午2點30分左右在Facebook發布貼文，告訴用戶無需理會相關簡訊，並指用戶無需採取任何行動。

「那條簡訊是錯誤發出的訊息。請放心，這不是騙局，也不是網路釣魚事件，我們正在緊急調查這個問題。」

目前正收到大量來電的美國運通也為此事件表示歉意，並感謝用戶的耐心等待與諒解。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

新加坡 信用卡

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