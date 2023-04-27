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衰退指標發明人薩姆市警 「這件事」恐把美經濟推入衰退

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
銀行業動盪再起，加上聯邦債限僵局，在在使美國經濟前景籠罩烏雲，經濟學家擔心今年有陷入衰退之虞。路透
銀行業動盪再起，加上聯邦債限僵局，在在使美國經濟前景籠罩烏雲，經濟學家擔心今年有陷入衰退之虞。路透

聯準會（Fed）一連串猛烈升息後，美國經濟衰退疑雲一直籠罩市場，揮之不去。經濟學家現在更擔心，銀行動盪那波平息、這波又起，加上兩黨債限之爭僵持不下，可能推升美國今年陷入衰退的風險。

美國第1季國內生產毛額（GDP）報告訂於27日（周四）公布。UniCreidt Research經濟學家團隊估計，上季美國GDP季增年率可能減緩至1.6%，比去年第4季的2.6%整整下滑1個百分點，反映儘管個人消費支出撐起成長，但同時也受庫存和投資拖累。華爾街日報訪調經濟學家則預測，第1季美國GDP季增年率可達2.0%。

UniCredit研究報告寫道：「我們仍認為，秋季會陷入技術性衰退，原因包括信貸情況緊縮、儲蓄緩衝降低，以及勞動市場減弱。」技術性衰退指GDP連續兩季萎縮。

前Fed經濟學家薩姆（Claudia Sahm）最近接受巴隆周刊（Barron's）專訪時說：「衰退通常不是『威利狼（Wile E. Coyote，卡通人物）時刻』，莫名其妙底部突然塌陷下去。往往是有某件事發生，把我們推落懸崖。」

她舉例說，昔日把美國經濟「推落懸崖」的事件包括：網路股泡沫爆裂、房貸市場崩潰、新冠肺炎疫情爆發等等，而今年3月矽谷銀行（SVB）倒閉掀起的銀行業動盪至今餘波盪漾，若事態像滾雪球般愈演愈烈，就可能拖垮經濟，畢竟目前美國經濟成長已經在減緩了。第一共和銀行（First Republic Bank）存款大失血，成為市場最新關切焦點。

薩姆是知名衰退指標「薩姆規則」（Sahm rule）的發明人，她最近受訪時表示，今年美國經濟下滑看來可能發生，聯準會（Fed）此刻應暫停升息。

薩姆在巴隆訪談中說：「就此刻而言，衰退是很可能的結果。」她表示，現在無從判讀銀行業動盪對加劇金融情勢緊縮會產生多大影響，但肯定有害無益。她認為美國經濟滑向衰退的可能性接近50%。

薩姆26日進一步推文寫道：「想到舉債上限問題，更令我不安。聯邦債務違約（即使只是重大威脅），正是可能把我們（美國）推落懸崖、跌入衰退的那種事。我們是怎麼搞的？」

經濟衰退 美國 Fed

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