現代汽車計劃退出俄羅斯 擬出售當地2座車廠
集微網消息，俄烏戰爭爆發後，韓國現代汽車去年暫停了公司在俄羅斯的業務，今年3月表示，正在讅查俄羅斯業務的“各種選項”。據韓媒MBC報道，現代汽車近日決定出售俄羅斯的2座工廠，談判已進入最後階段，正在等待俄羅斯政府的最終批準。
據悉，現代汽車於俄羅斯聖彼得堡的工廠建於2010年，每年產量達20萬輛，約佔全球產能4％。2020年，現代汽車接管了附近1座通用汽車的工廠，並將產能擴大到30萬輛，俄羅斯廠也是現代汽車進入歐洲市場的基地。
針對報道的出售工廠事宜，據自由時報報道，現代汽車聲明表示，確實正在就這次出售進行討論，目前仍在讅查俄羅斯業務未來的各種可能，尚未做出任何決定。
據彭博社援引知情人士消息，近日包括美國在內的烏尅蘭一些關鍵盟友正考慮進一步全面禁止對俄羅斯的大部分出口。
據金融時報報道，美國正在加緊努力阻止俄羅斯為其採購軍事所需半導體元器件，已就俄羅斯規避製裁的方法曏瑞士、奧地利、意大利和德國四國發出警告，並曏它們提供了俄羅斯試圖獲得的高價值兩用物品的詳細清單。
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