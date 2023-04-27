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大幅減產也要維持投資 三星電子看好下半年晶片景氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子表示晶片減產會「減更大」（far more meaningful）以穩定晶片價格。
三星電子表示晶片減產會「減更大」（far more meaningful）以穩定晶片價格。

三星電子關鍵的晶片事業上季出現虧損，但這家全球最大記憶晶片製造商看好下半年景氣，雖承諾要大幅減產以穩定晶片行情，但仍要維持資本支出以穩固市占。

三星電子7日公布初估財報時，已宣布將「大幅」縮減晶片生產，周四又強調會「減更大」（far more meaningful），目的在於穩定晶片價格，但也表示今年將保持去年相同規模的記憶晶片投資，以確保中長期競爭力。

BNK投證分析師 Lee Min-hee 說：「除本季減產之外，三星電子表示，下半年生產會靈活調整，這表示還有可能進一步減產以管理庫存。」

新加坡銀行投資策略負責人Eli Lee認為，「記憶晶片業第1季可能已經度過需求疲軟的谷底，「高階記憶晶片銷售將繼續支撐局部需求，尤其下半年會有新智慧手機問世和人工智慧的需求」。

三星電子表示，記憶晶片需求正逐漸回升，呼應SK海力士高層前一天的看法。三星預料，受到中國大陸景氣回升提振，智慧手機和顯示器市場下半年會復甦。三星電子周四股價變動不大。

三星電子上季淨利為1.4兆韓元（10.5億美元），略低於分析師所估的1.45兆韓元。最大事業半導體部門從去年同期營業利潤8.5兆韓元轉為出現營業損失4.58兆韓元。三星電子幾周前已公布營業利益創下2009年來最低。

晶圓製造事業第1季因需求萎縮，導致庫存升高，後續訂單減少，獲利顯著降低，但第2季業績較第1季略為改善，反映需求回升。晶圓製造事業下半年也可望因高效運算（HPC）和車用晶片需求而復甦。

在全球經濟復甦的跡象下，三星電子也看好智慧手機市場下半年銷售量和銷售額會走揚。

庫存 半導體

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