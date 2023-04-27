快訊

NBA／巴特勒再當英雄 熱火上演老八傳奇淘汰公鹿

很恐慌！竹北天坑竟塌5次 住戶怒：已塌到家門口了

評／文資專家指台北探索館展示「指鹿為馬」 有待市府解決

消費電子景氣疲軟 三星電子Q1獲利創14年新低

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

三星電子公司今天公布2023年第一季財報，獲利創下14年新低，原因在於消費者在電子產品上的支出放緩，以及全球微晶片供過於求，衝擊三星核心的記憶體業務。

綜合法新與路透社報導，三星電子公司（SamsungElectronics Co.）今天發表聲明指出，第一季營業利潤下降6400億韓元（約新台幣147億元），較去年同期大降95%；稅後淨利1.57兆韓元、降幅達86.1%，銷售63.75兆韓元、降幅18%。

三星電子表示：「在不穩定的全球總體經濟環境下，整體消費者支出放緩。」

三星電子也將記憶體晶片需求疲軟和晶片價格下跌歸咎於此，這項業務通常貢獻公司約半數獲利。

財報顯示，三星晶片部門Q1虧損4.58兆韓元，是2009年以來首度出現營業虧損，當時全球剛擺脫2008年的金融危機。

三星電子解釋，晶片部門虧損是由於「價格持續下跌及估值損失擴大…在外部環境長期處於不確定的情況下，導致市場情緒轉弱以及客戶持續調整庫存」。

根據財報，三星電子第1季已連續3季呈現獲利緊縮，去年第4季營利年減70%。

三星電子表示，「基於（下半年）市場逐步復甦以及全球需求反彈的預期」，晶片業務將專注於高容量伺服器和行動產品。

展望第2季，三星表示，由於大型資料中心公司對伺服器的投資更加保守，預計記憶體晶片需求復甦有限。

庫存 客戶

延伸閱讀

台積電推新軟體 加速車用IC業者2025年採用3奈米製程

美半導體協會來台密會台積

傳ASML遭砍單 大客戶砍逾四成訂單

集邦：2026年全球NTN市場產值上看88億美元

相關新聞

去美元化！阿根廷宣布將以人民幣結算中國進口商品

愈來愈多國家加入「去美元化」行列。據大陸央視新聞報導，當地時間4月26日，阿根廷經濟部長馬薩召開記者會，宣布阿根廷將停止...

新加坡再打房！調高印花稅 衝擊購買第二戶與外國買家

新加坡在26日晚間突然宣布調高房地產稅，著重於使購買第二戶住房者和外國買家付出更高的成本，藉此為炙熱的房地產市場降溫。此...

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路三選項

第一共和銀行（First Republic Bank）正為正存而戰。美國有線電視新聞網（CNN）報導，一些分析師認為，這...

微軟也要整合資源 傳不再生產Surface品牌獨立鍵盤

日經新聞引述消息人士報導，微軟因應PC業不景氣開始整合資源，正縮減生產Surface電腦周邊產品，包括不再生產Surfa...

台積電推新軟體 加速車用IC業者2025年採用3奈米製程

台積電表示今年將推出新軟體，協助客戶投入打造先進車用晶片，並加速採用台積電的最新3奈米製程技術。

近一年來頭一遭 Meta首季收益可望翻紅

臉書（Facebook）母公司Meta今天報告，由於廣告業務持續改善，公司業績近一年來首次增長。Meta今年第1季的收益...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦