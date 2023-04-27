消費電子景氣疲軟 三星電子Q1獲利創14年新低

三星電子公司今天公布2023年第一季財報，獲利創下14年新低，原因在於消費者在電子產品上的支出放緩，以及全球微晶片供過於求，衝擊三星核心的記憶體業務。

綜合法新與路透社報導，三星電子公司（SamsungElectronics Co.）今天發表聲明指出，第一季營業利潤下降6400億韓元（約新台幣147億元），較去年同期大降95%；稅後淨利1.57兆韓元、降幅達86.1%，銷售63.75兆韓元、降幅18%。

三星電子表示：「在不穩定的全球總體經濟環境下，整體消費者支出放緩。」

三星電子也將記憶體晶片需求疲軟和晶片價格下跌歸咎於此，這項業務通常貢獻公司約半數獲利。

財報顯示，三星晶片部門Q1虧損4.58兆韓元，是2009年以來首度出現營業虧損，當時全球剛擺脫2008年的金融危機。

三星電子解釋，晶片部門虧損是由於「價格持續下跌及估值損失擴大…在外部環境長期處於不確定的情況下，導致市場情緒轉弱以及客戶持續調整庫存」。

根據財報，三星電子第1季已連續3季呈現獲利緊縮，去年第4季營利年減70%。

三星電子表示，「基於（下半年）市場逐步復甦以及全球需求反彈的預期」，晶片業務將專注於高容量伺服器和行動產品。

展望第2季，三星表示，由於大型資料中心公司對伺服器的投資更加保守，預計記憶體晶片需求復甦有限。