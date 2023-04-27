德商Bosch併加州晶片商TSI 為碳化矽在美投資15億美元

德國車用零件供應商博世（Bosch）將併購美國晶片製造商TSI半導體，並計劃在TSI在加州的晶圓廠投資超過15億美元。

Bosch計劃對這座晶圓廠加以改造並更新，目標2026年開始生產碳化矽（SiC）晶片，這種晶片通常用於電動車的電源管理。Bosch預料，這款晶片的需求每年將成長30％。

Bosch執行長哈特接受彭博電視專訪時說：「我們進入了一個飛快發展的市場。電動車的新平台，不論在全世界哪個地方生產，大都看好碳化矽技術。」

除了晶圓廠的投資規模外，這筆交易的金額並未公布，且 需取得監管機關批准。Bosch表示，未來支出規模「絕大部分取決於」美國政府注資的機會。

Bosch的投資，是響應美國政府基於強化經濟和國家安全推動本土晶片生產。Bosch這次收購TSI，也象徵該公司在半導體事業在德國的德勒斯登和羅伊特林根兩地投資之外建立「第三支柱」。Bosch先前傳出也是台積電（2330）在德國建廠的可能合資對象。據電子時報報導，台積電正考慮在德勒斯登設廠，可能會沿用日本Sony合作的模式。

美國副總統賀錦麗發布新聞稿對Bosch的投資案表示肯定：「這15億美元的投資將降低成本，強化我們的電動車供應鏈，有利重建美國製造業，並創造經濟機會。」

Bosch主要競爭對手之一的ZF Friedrichshafen 也押注碳化矽晶片，已和美國晶片製造商Wolfspeed 聯手投資30億美元，將在德國一處晶圓廠生產車用晶片。

碳化矽是更節能的材料，功率轉換上比其他種類的晶片表現更佳。譬如，當電動車電池使用碳化矽晶片時，可以縮短充電時間並增加續航里程。