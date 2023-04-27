新加坡再打房！調高印花稅 衝擊購買第二戶與外國買家

新加坡在26日晚間突然宣布調高房地產稅，著重於使購買第二戶住房者和外國買家付出更高的成本，藉此為炙熱的房地產市場降溫。此時富裕人士大量移居新加坡，正傷害當地區民的購屋可負擔能力。

新加坡政府公告，對購買第二戶住宅的買家和購買私人住宅的外國人提高印花稅，其中，購買任何房屋的外國人士印花稅稅率從30%提高一倍至60%。新加坡營建業者的股價今天下跌。

針對購買第二戶住房的新加坡公民，政府把「額外買家印花稅」從17%上調至20%，公民購買第三戶或以上住房，印花稅率從25%調高至30%；永久居民購買第二戶和第二戶以上房產的額外買家印花稅調高五個百分點，分別達到30%和35%。

根據新加坡財政部、國家發展部和新加坡金管局發布的這項聯合公告，最新的稅率調整於27日生效。

在過去兩年中，新加坡政府已經推出兩輪降溫措施，包括在2021年12月上調印花稅稅率，並於2022年9月緊縮房貸限制。政府公告表示，雖然這些措施產生了「緩和效應」，但上季數據顯示在強勁需求推動下，房價再度出現加速上漲跡象。

當局表示：「本國人購買自住房的需求尤其強勁，而且本地和外國投資者對住宅地產市場的興趣也再度升溫」，「如果不加以控制，房價走勢可能會超出經濟基本面，導致房價相對於收入出現持續上漲的風險。」

根據彭博行業研究，由於租金上漲和有利的供需情勢，新加坡房價第1季上漲3.2%，2023年全年可能上漲多達5%。