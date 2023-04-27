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三星電子看好晶片需求回升 維持記憶晶片資本支出

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子表示，今年將保持去年相同規模的記憶晶片投資，並持續擴大基礎設施和研發投資，以取得中長期競爭力。路透
三星電子表示，今年將保持去年相同規模的記憶晶片投資，並持續擴大基礎設施和研發投資，以取得中長期競爭力。路透

三星電子關鍵晶片事業上季出現虧損，可見全球景氣走下坡，大型科技公司也廣受影響。

全球產量排名第一的智慧手機和記憶晶片製造商三星電子表示，記憶晶片需求正逐漸回升，呼應SK海力士高層前一天的看法。三星預料，受到中國大陸景氣回升提振，智慧手機和顯示器市場下半年會復甦。三星周四股價變動不大。

三星電子上季淨利為1.4兆韓元（10.5億美元），略低於分析師所估的1.45兆韓元。最大事業半導體部門從去年同期營業利潤8.5兆韓元轉為出現營業損失4.58兆韓元。三星電子幾周前已公布營業利益創下2009年來最低。

三星電子表示，今年將保持去年相同規模的記憶晶片投資，並持續擴大基礎設施和研發投資，以取得中長期競爭力。

晶圓製造事業第1季因需求萎縮，導致庫存升高，後續訂單減少，獲利顯著降低，但第2季業績較第1季略為改善，反映需求回升。晶圓製造事業下半年也可望因高效運算（HPC）和車用晶片需求而復甦。

在全球經濟復甦的跡象下，三星電子也看好智慧手機市場下半年銷售量和銷售額會走揚。

半導體 車用晶片

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