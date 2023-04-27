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尹錫悅會馬斯克 邀請特斯拉到南韓設超級工廠

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓總統尹錫悅（右），26日與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克會面。 （路透／韓聯社提供）
南韓總統尹錫悅（右），26日與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克會面。 （路透／韓聯社提供）

正在美國訪問的南韓總統尹錫悅，周三（26日）與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克會面。尹錫悅邀請馬斯克到南韓投資設立特斯拉超級工廠。

根據南韓總統經濟事務高級秘書Choi Sang-mok的說法，兩人會晤是由馬斯克提出請求。尹錫悅向馬斯克表示，南韓擁有世界級的製造機器人，以及優質勞動力，是營運超級工廠的理想地點。他強調：「如果特斯拉決定投資，我們將在地點、勞力與稅務等方面，提供積極協助。」

Choi轉述馬斯克的回應，指馬斯克提到自己將會造訪南韓，而南韓一直是特斯拉有興趣且列在前排的超級工廠候選國家。

除了電動車，尹錫悅談到希望促進南韓企業與馬斯克的太空公司SpaceX，能有更多的合作，幫助南韓太空產業發展。

馬斯克周三藉著人在華府會晤尹錫悅之便，再度進國會山莊。彭博資訊說，馬斯克拜會參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），此時正值國會考慮就人工智慧（AI）進行相關立法。

舒默上周在媒體訪談時表示：「一如我們在晶片方面協助國家往好的方向發展，從而嘉惠美國就業、經濟與美國人民。我們現在也試著在AI方面，做相同努力。」

馬斯克 南韓 尹錫悅

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