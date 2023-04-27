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國際油價大跌近4% 回吐OPEC+宣告減產以來漲幅 金價跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（26日）收盤重挫近4%，寫下3月中旬以來最大跌幅，延續前一交易日跌勢，把石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外減產以來取得的漲幅喪失殆盡，儘管有報告顯示美國原油庫存下降幅度超過預期，但市場對美國可能陷入衰退的疑慮與日俱增。金價回落，因美國公債殖利率回升。

油價大跌近4%

布蘭特原油6月期貨下跌3.08美元，跌幅3.8%，報每桶77.69美元；西德州原油6月期貨下跌2.77美元，跌幅3.6%，報每桶74.30美元。兩大指標原油延續前一天大跌2%的跌勢。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，上周美國原油庫存減少510萬桶，至4.609億桶，遠超過路透訪調分析師預測的減少150萬桶，這有助於限制價格下跌。

不過，顧問業者Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch說：「現在顯然更關注可能正在發生的經濟衰退，而不是一般都是傾向利多的EIA統計數據。」

油價已經抹去了OPEC+在4月初宣布額外減產以來的所有漲幅。

金價收跌 未能站回2,000美元之上

黃金26日回落，因美國公債殖利率回升，焦點回到即將公布的經濟數據上，此前在美國銀行業動盪引發新擔憂的刺激下，黃金短暫突破了2,000美元。

現貨金價26日收盤下跌0.4%，至每英兩1,989.04美元，此前曾跳升至2,009.36美元；美國黃金期貨跌0.4%至每英兩1,996.20美元。

第一共和銀行股價創歷史新低，此前有報導傳出美國政府不願意介入對這家陷入困境的貸款機構的救援。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「這是金價重訪略高水準的催化因素。」

交易人士將關注周四公布的美國第1季GDP數據，隨後是周五公布的核心個人消費支出物價指數，這是聯準會青睞的通膨指標。

現貨銀下跌約1%至每英兩24.8美元，白金漲0.2%至1,088.50美元，鈀金上漲1.9%至1,511.23美元。

美國 金價 油價

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