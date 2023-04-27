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台積電ADR微跌 費半受美光、輝達激勵上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三微跌0.05%，收在82.25美元，連四日下挫，較台北交易溢價2.8%。費城半導體指數同日上漲0.6%。

美國股市周三收盤下跌，微軟在內大型科技公司財報雖支撐大盤信心，但標普500指數和道瓊工業指數仍受美國經濟疑慮和銀行股拖累而下跌。道瓊工業指數下跌228.96點，跌幅0.7％，至33,301.87點; 標普500指數跌15.64點，跌幅0.4％，收在4,055.99點。那斯達克綜合指數上漲張0.5％，收11,854.35點。

費城半導體指數受美光、輝達（Nvidia）拉抬而上漲。美光大漲近5%，同業全球第二大DRAM廠南韓SK海力士周三看好營運已於上季觸底，下半年市況將好轉。輝達上漲2.7%，微軟交出獲利和營收均優於預期的好成績，也對新推出的人工智慧（AI）服務發出樂觀展望。但半導體業風向球的德州儀器（TI）下跌2.9%，因對本季財測展望悲觀，在費半成份股中表現最差。

台灣加權股價指數周三跌幅3.9點，收在15374.63點，台積電跌1.3%收在491.5元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 104.58 0.00 100.50 4.06

中華電 CHT 127.13 +0.90 127.00 0.10

台積電 TSM 505.25 -0.05 491.50 2.80

聯電 UMC 47.24 +0.26 48.40 -2.40

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 半導體 台積電

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