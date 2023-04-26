快訊

「買債大戶」換人做！銀行狂買債券 壽險業卻大砍原因曝光

美第一共和銀行重燃銀行業疑慮 比特幣大漲8%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美國第一共和銀行深陷危機，再度引發投資人對美國銀行業健全程度的擔憂。不過，號稱去中心化的加密幣26日大漲，比特幣、乙太幣價格齊揚。 路透
美國第一共和銀行深陷危機，再度引發投資人對美國銀行業健全程度的擔憂。不過，號稱去中心化的加密幣26日大漲，比特幣、乙太幣價格齊揚。 路透

在3月全球銀行業震盪似已逐漸消退，金融業者和央行可暫時鬆一口氣之際，美國第一共和銀行（First Republic Bank）傳出上季存款餘額較前一季大幅縮水，再度引發投資人對美國銀行業健全程度的擔憂，拖累第一共和25日收盤股價腰斬，26日早盤續挫。然而，此消息帶動號稱去中心化的加密幣26日大漲，比特幣、乙太幣價格齊揚。

CNBC報導，根據加密幣市調機構Coin Metrics的報價，比特幣26日盤中陡升8%，報29,828.25美元。乙太幣也上漲6%，報1,957.02美元。相較下，第一共和銀行繼25日股價崩跌50%後，26日盤中續跌30%，兩日累計跌幅超過80%。

比特幣過去幾日都在平盤上下狹幅波動，與3月初價格跌到低谷時的情況類似，當時尚未爆發銀行業危機。但這個危機已成為推動比特幣今年來上漲的大功臣之一。

Bitwise資產管理公司投資長霍根說，現在第一共和銀行陷入困境，可能助攻加密幣再度上揚。他說：「加密幣往往在銀行深陷危機時上漲，目前看來銀行業危機可能尚未結束。」

彭博引述消息人士報導，股價未見止血的第一共和銀行，正考慮變賣500億至1,000億美元的長期證券和抵押貸款。此舉將有助於降低該銀行資產與負債的錯配（mismatch）。這家銀行可能向包含美國大型銀行在內的潛在買家提供認股權證或優先股，以鼓勵買家以高於市值的價格購入其資產。

比特幣 美國 資產

延伸閱讀

銀行業擔憂再起 美股道瓊指數跌344點

Netflix宣布將投資南韓25億美元 韓媒體類股大漲

大樹（6469）股價進逼400元…下一間藥局是誰？ 專家：佑全大漲表態

渣打分析師：明年底以前 比特幣有望攀抵10萬美元

相關新聞

微軟踢鐵板！英國反托辣斯機關否決其動視暴雪收購案

英國的反托辣斯機構否決微軟以690億美元收購動視暴雪，重創這樁遊戲產業史上最大的收購案，原因是這會阻礙雲端遊戲市場的競爭...

微軟財報優異！早盤帶動美科技股上攻 台積電ADR卻跌約1%

微軟等科技巨頭上季的業績優於預期，美股三大指數26日早盤全面開高，其中那斯達克綜合指數最有衝勁，漲近1%。道瓊工業指數相...

需求隱憂發酵！布蘭特原油跌破80美元 3月來首見

布蘭特原油價格26日盤中跌破每桶80美元，為3月來首見，原因是經濟放緩的疑慮衝擊需求前景。

日本動畫業向商業化靠攏 大老警告龍頭地位恐不保

日本動畫業大老丸山正雄警告，日本動畫逐漸向商業化靠攏，扼殺創造力，恐將龍頭的地位拱手讓給崛起的中國對手

全球富豪拿錢砸新加坡 當地人卻飽受「成長痛」！3張圖看星國疫後有多夯

全球富豪正以前所未見的速度出走中。

和巴菲特唱反調？日散戶賣股出場、大舉作空

有「股神」美譽的巴菲特看好日本股市，外國投資人也大舉敲進，讓日股今年交出亮眼成績，但當地散戶似乎認為高點已至，不只賣股出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦