美第一共和銀行重燃銀行業疑慮 比特幣大漲8%

在3月全球銀行業震盪似已逐漸消退，金融業者和央行可暫時鬆一口氣之際，美國第一共和銀行（First Republic Bank）傳出上季存款餘額較前一季大幅縮水，再度引發投資人對美國銀行業健全程度的擔憂，拖累第一共和25日收盤股價腰斬，26日早盤續挫。然而，此消息帶動號稱去中心化的加密幣26日大漲，比特幣、乙太幣價格齊揚。

CNBC報導，根據加密幣市調機構Coin Metrics的報價，比特幣26日盤中陡升8%，報29,828.25美元。乙太幣也上漲6%，報1,957.02美元。相較下，第一共和銀行繼25日股價崩跌50%後，26日盤中續跌30%，兩日累計跌幅超過80%。

比特幣過去幾日都在平盤上下狹幅波動，與3月初價格跌到低谷時的情況類似，當時尚未爆發銀行業危機。但這個危機已成為推動比特幣今年來上漲的大功臣之一。

Bitwise資產管理公司投資長霍根說，現在第一共和銀行陷入困境，可能助攻加密幣再度上揚。他說：「加密幣往往在銀行深陷危機時上漲，目前看來銀行業危機可能尚未結束。」

彭博引述消息人士報導，股價未見止血的第一共和銀行，正考慮變賣500億至1,000億美元的長期證券和抵押貸款。此舉將有助於降低該銀行資產與負債的錯配（mismatch）。這家銀行可能向包含美國大型銀行在內的潛在買家提供認股權證或優先股，以鼓勵買家以高於市值的價格購入其資產。