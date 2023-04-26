微軟財報優異！早盤帶動美科技股上攻 台積電ADR卻跌約1%

微軟等科技巨頭上季的業績優於預期，美股三大指數26日早盤全面開高，其中那斯達克綜合指數最有衝勁，漲近1%。道瓊工業指數相較之下較疲軟，一度漲0.21%，之後翻黑。

費城半導體指數漲0.6%，但台積電ADR跌約1%。

微軟上季營收和獲利都優於市場預期，雲端事業的營收也大增，刺激股價上漲約7%，不受收購動視暴雪一案遭英國反托辣斯機構擋下的影響。Google母公司字母上季的業績也優於預期，但股價仍跌0.34%。

定26日盤後公布財報的臉書母公司Meta，股價漲1.7%。市場也樂觀預期，將於周四（27日）公布財報的亞馬遜，其雲端事業的營收也有望大幅成長，帶動亞馬遜股價漲2%。

eToro分析師考克斯說：「我們仍在財報季的早期階段，但看來華爾街再次低估了美國企業。從企業捎來的消息，應能減緩在成長放緩、成本上揚的處理上，投資人對美國企業的疑慮，尤其是目前外界聚焦於就業市場。」