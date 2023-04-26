需求隱憂發酵！布蘭特原油跌破80美元 3月來首見
布蘭特原油價格26日盤中跌破每桶80美元，為3月來首見，原因是經濟放緩的疑慮衝擊需求前景。
倫敦布蘭特原油6月期貨26日盤中一度下跌1%至每桶79.96美元，目前跌幅收斂至0.6%，同月的西德州中級原油期貨則跌0.2%至每桶76.91美元。
原油目前的價格，已接近石油輸出國組織與盟國（OPEC+）本月稍早意外宣布減產前的水準。過去幾周煉油利潤下滑，導致業者考慮降低產能利用率，重要指標也顯示亞洲原油市場的需求持續減弱。
丹斯克銀行原油和商品主管彼得森說，原油價格走低的主因，似乎來自對需求前景的擔憂，這抵銷了OPEC+減產的影響。他說，含油市在內的金融市場，在聯準會和歐洲央行下周的利率決策一錘定音前，保持觀望的模式。
新加坡鐵礦砂期貨26日盤中也一度跌破100美元的整數關卡，稍後跌幅收斂，回到100美元以上。價格疲軟的原因同樣指向經濟前景不明，拖累需求。
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