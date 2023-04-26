微軟踢鐵板！英國反托辣斯機關否決其動視暴雪收購案

英國的反托辣斯機構否決微軟以690億美元收購動視暴雪，重創這樁遊戲產業史上最大的收購案，原因是這會阻礙雲端遊戲市場的競爭。

英國競爭和市場管理局（CMA）26日聲明說，儘管微軟已提出解決方法，但相關疑慮仍無法透過出售「決勝時刻」遊戲系列，或允許對手於微軟的平台上架遊戲來解決。

微軟為完成這樁收購案，在歐美進行遊說，希望說服各地的監管機關核准這樁史上排名前30大的併購案。外界十分關注CMA的結論，接下來將輪到歐盟的監管機關和美國聯邦貿易委員會（FTC）做決定。

CMA認為，微軟若收購動視暴雪，對英國的玩家來說，將導致價格調漲、選擇變少、及削弱創新。在考量到新的證據後，CMA本月稍早把調查的範圍從主機縮小到雲端遊戲。

微軟副董事長暨總裁史密斯說：「我們依然會全力完成收購，將提出上訴。CMA的決定，阻擋了以務實方式解決競爭疑慮的道路，也阻礙了英國的科技創新和投資。」