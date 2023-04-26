全球富豪拿錢砸新加坡 當地人卻飽受「成長痛」！3張圖看星國疫後有多夯

摘要 1.政局穩定、稅率低、擁有嚴格金融監管和亞洲區位優勢的新加坡成富豪們資金轉移的重要承接地之一。 2.2022年起，新加坡大幅提高GIP計畫所需的最低資產規模和投資金額門檻，卻仍不減新加坡「家辦」的設立速度。 3.不過巨量資金推高人民基礎消費，每戶家庭可支配所得不敷日常開銷的飆漲。

全球富豪正以前所未見的速度出走中。

隨美中、俄烏地緣政治緊繃、瑞信（Credit Suisse Group AG, CS）AT1債券一夜清零，全世界富裕階層正積極為資產重新評估更安全的配置，並為逐步解封的經濟做準備。

倫敦移民顧問公司Henley & Partners公布《全球百萬富豪遷徙報告》指出，2022年擺脫疫情影響，估計有8.8萬名百萬富翁移居，2023年數量更將達12.5萬，成為百萬富翁移民量最多的一年。

新加坡成全球富豪設立「家族理財辦公室」熱門地

據統計，百萬富翁淨流出最多的國家為俄羅斯、中國與印度，俄羅斯有1萬5000名富翁流出，中國有1萬名，印度則有8000名。其中《紐時》點出，中國國家主席習近平力推「共同富裕」，持續對科技業、房產業進行打壓，更加速富豪們出走，光是疫情前中國資本外流就超過1500億美元（約4.5兆新台幣），疫後的數字將更高。

至於富豪們的目的地在哪？政局穩定、稅率低、擁有嚴格金融監管和亞洲區位優勢的新加坡成富豪們資金轉移的重要承接地之一。新加坡也成為僅次阿聯酋、澳洲之後，富翁淨流入第3高的國家。

新加坡靈活斡旋於中美，一方面與中國保持強力貿易，另方面和美國維持緊密安全關係，鞏固中立的亞洲金融中心地位。

此外，新加坡積極創造自由、友善家辦的投資環境，單一家辦不僅不須牌照，同樣享有稅務豁免；早在2004年，即開始佈局全球商業投資者計劃（Global Investor Programme, “GIP”），鼓勵富豪們透過當地投資，申請免稅優惠以及永久居留權。

新加坡經濟發展局（EDB）統計，來自世界各地的富豪家族在新加坡設立「家族理財辦公室」的數量從2017～2022年已翻14倍來到1400間。

當中不乏耳熟能詳的名人，包括Google創始人Sergy Brin、新亞洲首富Mukesh Ambani和橋水基金創始人Ray Dalio紛紛受絕佳條件吸引，都將「家族理財辦公室」設在新加坡。

金流洶湧，新加坡成全球第5富

不過，隨著永居當地的富豪越來越多，2022年起，新加坡開始對富豪挑惕起來！大幅提高GIP計畫所需的最低資產規模和投資金額門檻，至少要超過2億新台幣，只留下有「億」級影響力的富翁，還要求公司要聘雇一半以上新加坡公民。

但，這些嚴苛條件仍不減新加坡「家辦」的設立速度，Henley & Partners預估，至2031年新加坡的富翁人數將再成長40％。

如今，新加坡為全球第5富有的城市國家，小小島國內有24萬9800名百萬美元富翁，和26位億萬美元富翁，相當於全國有4.4％民眾資產超過百萬美元。

疫後經濟逆勢成長，當地人感受到的卻是「成長痛」

恣意揮霍的中國富豪進入新加坡高爾夫球場、高級酒店等娛樂場所，巨量資金也活絡了民生消費市場，推高人民基礎消費。《經濟學人》（The Economist）即報導，新加坡和紐約市成為全球生活成本最高的城市。

我們計算了自2020年疫情以來，娛樂以及重要民生花費的漲幅，發現除了高爾夫球等富裕階層從事的娛樂活動成本，驚人的高出57％外，連房價、民生交通花費也高出超過20％。對比新加坡政府統計的每戶家庭可支配所得，從疫情以來僅成長11%，完全不敷日常開銷的飆漲。

雖然國際貨幣組織（IMF）指出，新加坡在疫後的復甦速度令人驚艷，幾乎勝過所有相似的經濟體。不過，1名彭博受訪者提及「大部分的富翁都是移居者，社會低階角色則由新加坡本地人擔任。」確實，從富比世新加坡富豪榜也可看到，有半數竟都是華人：包括海底撈創始人張勇、蝦皮創辦人李小冬、麥瑞醫療李西廷等。

對本地中低所得的家庭而言，他們高度依賴工資收入，對於物價波動也更加敏感。面對疫後的高利率，有錢的富裕階層更願意儲蓄，沒錢的新加坡人卻花光了收入。這幅由世界富豪拉扯出的經濟榮景和階級矛盾，成了新加坡政府需要謹慎拿捏的潛在問題。

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