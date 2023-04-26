和巴菲特唱反調？日散戶賣股出場、大舉作空

有「股神」美譽的巴菲特看好日本股市，外國投資人也大舉敲進，讓日股今年交出亮眼成績，但當地散戶似乎認為高點已至，不只賣股出場、還出手做空。

彭博資訊指出，日經225指數今年來上揚逾9%、突破28,000點關卡，漲幅優於MSCI日本除外亞太指數的不到1%。日股漲勢俏，部份是因海外資金湧入、以及媒體報導宣稱巴菲特打算增加對日股的曝險。

然而，日本散戶態度迥異。廣受散戶歡迎的野村投信「Next Funds日經225槓桿指數ETF」（Next Funds Nikkei 225 Leveraged Index ETF），近來贖回量大增，持股數降至2021年4月來新低。

與此同時，散戶也加碼作空。雙倍放空的「 Next Funds日經225兩倍反向ETF」（ Next Funds Nikkei 225 Double Inverse ETF），在外流通股數衝上歷史新高。

松井證券市場分析師久保田指出：「許多散戶認為日經指數升破28,000點，已到高點」，他們憂慮日股能否維持當前動能，決定售股離場。