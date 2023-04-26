和巴菲特唱反調？日散戶賣股出場、大舉作空
有「股神」美譽的巴菲特看好日本股市，外國投資人也大舉敲進，讓日股今年交出亮眼成績，但當地散戶似乎認為高點已至，不只賣股出場、還出手做空。
彭博資訊指出，日經225指數今年來上揚逾9%、突破28,000點關卡，漲幅優於MSCI日本除外亞太指數的不到1%。日股漲勢俏，部份是因海外資金湧入、以及媒體報導宣稱巴菲特打算增加對日股的曝險。
然而，日本散戶態度迥異。廣受散戶歡迎的野村投信「Next Funds日經225槓桿指數ETF」（Next Funds Nikkei 225 Leveraged Index ETF），近來贖回量大增，持股數降至2021年4月來新低。
與此同時，散戶也加碼作空。雙倍放空的「 Next Funds日經225兩倍反向ETF」（ Next Funds Nikkei 225 Double Inverse ETF），在外流通股數衝上歷史新高。
松井證券市場分析師久保田指出：「許多散戶認為日經指數升破28,000點，已到高點」，他們憂慮日股能否維持當前動能，決定售股離場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言