快訊

陳致中面臨解職！民進黨將少一席 議會：無補選及遞補問題

男亂佔座位還吵架！機長不顧飛了3小時「直接折返」 乘客衰被送回原點

和巴菲特唱反調？日散戶賣股出場、大舉作空

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
日經225指數今年來上揚逾9%、突破28,000點關卡，漲幅優於MSCI日本除外亞太指數的不到1%，部份是因海外資金湧入、以及媒體報導宣稱巴菲特打算增加對日股的曝險。美聯社
日經225指數今年來上揚逾9%、突破28,000點關卡，漲幅優於MSCI日本除外亞太指數的不到1%，部份是因海外資金湧入、以及媒體報導宣稱巴菲特打算增加對日股的曝險。美聯社

有「股神」美譽的巴菲特看好日本股市，外國投資人也大舉敲進，讓日股今年交出亮眼成績，但當地散戶似乎認為高點已至，不只賣股出場、還出手做空。

彭博資訊指出，日經225指數今年來上揚逾9%、突破28,000點關卡，漲幅優於MSCI日本除外亞太指數的不到1%。日股漲勢俏，部份是因海外資金湧入、以及媒體報導宣稱巴菲特打算增加對日股的曝險。

然而，日本散戶態度迥異。廣受散戶歡迎的野村投信「Next Funds日經225槓桿指數ETF」（Next Funds Nikkei 225 Leveraged Index ETF），近來贖回量大增，持股數降至2021年4月來新低。

與此同時，散戶也加碼作空。雙倍放空的「 Next Funds日經225兩倍反向ETF」（ Next Funds Nikkei 225 Double Inverse ETF），在外流通股數衝上歷史新高。

松井證券市場分析師久保田指出：「許多散戶認為日經指數升破28,000點，已到高點」，他們憂慮日股能否維持當前動能，決定售股離場。

巴菲特 日股

延伸閱讀

外資匯出 台幣貶3.5分以30.68元作收

從大谷翔平看日本的敬業！隔12年再訪日 謝金河：巴菲特洩3「投資密碼」

巴菲特「賣台積電」原因被酸爆 網曝陰謀論：操作散戶利益交換

抄底台積電太準！一張圖看巴菲特、魏哲家進出時機 總裁大勝股神

相關新聞

如何抗通膨？英央行學者籲民眾「接受變窮事實」 而非要求加薪

英格蘭銀行（央行）首席經濟學家皮爾（Huw Pill）說，英國民眾應接受自己變窮的現實，否則物價將持續上漲。他說，若民眾...

婚禮市場的春天還未到來？美國訂婚戒指銷售急墜

對於銷售迎合熱戀情侶商品的零售商來說，春天似乎還沒到來。繼上周全美最大婚紗銷售商David's Bridal宣布破產後，...

「有明顯的脆弱訊號」歐美金融動盪的下一個危機在房地產？

在新冠疫情期間膨脹的資金急劇收縮，正在造成金融市場的動盪。美國貨幣供應量與上年同月相比持續為負值，這是1960年以來的第一次。快速升息和貨幣收縮凸顯了金融系統的緊張，導致了美國地方銀行的破產和歐洲銀行的經營危機。儘管政府和企業的緊急應對讓局勢逐步平穩，但危機的種子仍然存在於歐洲和美國的房地產市場，金融不安仍然存在。

217年和菓子家族老店，把命運託付「40歲的女人」，她如何破格出任船橋屋第九代接班人？

「不好意思造成大家的困擾。對於已經發生的事，我們深切反省，並全力做好眼前每一件事，努力恢復顧客的信賴，持續守護公司和員工。」

日本將半導體設備等列入外國投資重點審查對象 5月24日實行

集微網消息，據日經中文網報導，日本政府日前追加了外國人購買對安全保障至關重要的日本國內企業股票時的重點審查對象（核心行業）。新增加了半導體製造設備的製造業、蓄電池製造業等與9種物資相關的行業，將從5月24日開始執行。

AI有版權爭議 知名女歌手仍願獻聲

有歌手不顧版權，願意將聲音餵給AI訓練？加拿大知名女歌手、推特執行長馬斯克的前伴侶格萊姆絲25日在推特上表示，歡迎音樂創作人複製她的聲音給AI創作新歌曲，她過去的歌曲大多探討人類與科技的互動。但傳統音樂公司對版權還是非常在意，多首仿造名人的深偽歌曲都被下架，相關法律目前仍有許多爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦