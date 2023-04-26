AI有版權爭議 知名女歌手仍願獻聲

有歌手不顧版權，願意將聲音餵給AI訓練？加拿大知名女歌手、推特執行長馬斯克的前伴侶格萊姆絲25日在推特上表示，歡迎音樂創作人複製她的聲音給AI創作新歌曲，她過去的歌曲大多探討人類與科技的互動。但傳統音樂公司對版權還是非常在意，多首仿造名人的深偽歌曲都被下架，相關法律目前仍有許多爭議。

女歌手開放版權

根據《英國廣播公司》報導，格萊姆絲25日在推特上發文說，她將放棄其他人使用她聲音創作AI歌曲所該有的獲利，如果是一般的合作，她也願意免費讓其他歌手使用她的聲音（例如在歌曲中客串等）。格萊姆絲表示，她很鼓勵開源創作，甚至希望世界上不要被版權的概念限制，除非是有關納粹、反墮胎等仇恨性言論。

馬上就有歌迷將AI創作的歌傳給她，她也很興奮表示，AI以假亂真能跟她的聲音搞混是很酷的，過去在歌曲中喜歡探討人類與科技互動的她也很期待AI在藝術中能有什麼樣的角色。雖然格萊姆絲對於AI創作表達正面觀感，但並非所有歌手都像她一樣。

創作爭議仍多

《美國之音》提到，世界知名音樂公司「環球音樂」上周才將串流平台上一首名為「Heart On My Sleeve」的歌曲下架，該曲是透過深偽技術模仿美國知名饒舌歌手Drake與威肯的聲音所創作而成。唱片公司並主張使用歌手的聲音進行AI創作違反版權，但目前相關規定仍非常模糊。

美國版權辦公室近日表示，AI創作如果不是透過人類創作，就無法獲得版權（應該是指如果是AI完全生成一首歌或一幅畫就沒有版權規定）。《美國之音》提到，未來在判定是否由AI創作等法律問題將會繼續延燒，因為有些是無中生有的模仿，也有人是使用原本歌手的聲音進行創作。

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