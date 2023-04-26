全球慢球化趨勢 半導體尤其顯著 但也有例外
新加坡金融管理局（MAS）指出，由於貿易摩擦導致供應鏈重組，全球各大經濟體電子類產品漸漸由委外轉為內供（insourcing）。
MAS內部分析師認為，這個現象在半導體最為顯著。譬如，2020年和2021年間，中國大陸國內晶片產量成長32.5％，超過同類進口同期間17.8％的增幅。
近年來美中貿易齟齬阻礙商品和資金流動，這是「慢球化」（slowbalisation）大趨勢的一環，反映全球化1998年至2008年大行之道之後，跨境貿易和投資成長轉弱。
不過，報告也說，全球電子產業價值鏈的複雜動態，可能混淆上述現象。首先，主要電子產品外銷國家若和美國或中國大陸簽有自由貿易協定，將有助於緩和甚至逆轉各國因轉由國內供貨所喪失的訂單。譬如，墨西哥可能受益於與美國的自由貿易區，美國業者為管控成本，可能選擇向墨西哥近岸外包（nearshoring）而非由國內供貨。
其次，當電子產業價值鏈關鍵上游供應商掌握市場實力，也可能會緩和各國靠國內供貨的負面影響。台灣和南韓在先進晶片製造方面享有技術領先和強大的生態系，可免出口被美國和中國大陸內部供應商快速替代。
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