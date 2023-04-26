快訊

蘋果官方揭「3設定出錯」恐讓iPhone變慢 解決方法超簡單

搶錢？台南停車場「1天收費2400元」惹議 交通局解釋規定

美國經濟未爆彈：拜登挑戰連任，但銀行危機怎麼解？

全球慢球化趨勢 半導體尤其顯著 但也有例外

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美中貿易戰後全球本地電子類產量成長大於進口，呈現「慢球化」現象。/擷自彭博
美中貿易戰後全球本地電子類產量成長大於進口，呈現「慢球化」現象。/擷自彭博

新加坡金融管理局（MAS）指出，由於貿易摩擦導致供應鏈重組，全球各大經濟體電子類產品漸漸由委外轉為內供（insourcing）。

MAS內部分析師認為，這個現象在半導體最為顯著。譬如，2020年和2021年間，中國大陸國內晶片產量成長32.5％，超過同類進口同期間17.8％的增幅。

近年來美中貿易齟齬阻礙商品和資金流動，這是「慢球化」（slowbalisation）大趨勢的一環，反映全球化1998年至2008年大行之道之後，跨境貿易和投資成長轉弱。

不過，報告也說，全球電子產業價值鏈的複雜動態，可能混淆上述現象。首先，主要電子產品外銷國家若和美國或中國大陸簽有自由貿易協定，將有助於緩和甚至逆轉各國因轉由國內供貨所喪失的訂單。譬如，墨西哥可能受益於與美國的自由貿易區，美國業者為管控成本，可能選擇向墨西哥近岸外包（nearshoring）而非由國內供貨。

其次，當電子產業價值鏈關鍵上游供應商掌握市場實力，也可能會緩和各國靠國內供貨的負面影響。台灣和南韓在先進晶片製造方面享有技術領先和強大的生態系，可免出口被美國和中國大陸內部供應商快速替代。

全球電子出口各國占比 /擷自MAS報告
全球電子出口各國占比 /擷自MAS報告

美國 自由貿易

延伸閱讀

德儀營收展望悲觀 執行長：多數市場晶片需求低迷

大摩：聯發科評級劣於大盤

車用晶片有解 車市回到正軌

南早：中國長江存儲以國產設備生產先進晶片

相關新聞

Google財報佳音！搜尋廣告Q1重現成長 雲端事業首度獲利

Google母公司字母（Alphabet）周二（25日）發布第1季財報，業績優於市場預期，代表了這家搜尋服務霸主挺過經濟...

TikTok恐遭封殺 字節跳動在美國力推新App

中國科技巨擘字節跳動的短影音平台TikTok恐在全美遭禁用，現正力推另一款社群媒體Lemon8，但分析師說此舉治標不治本...

三星電子南韓本地員工擬加薪4% 工會反對爭取加6%

半導體與經濟前景不佳，各廠商例行調薪作業備受關注，在台積電今年例行調薪回歸常態平均3-5%之際，業界也傳出，三星電子南韓...

SK海力士Q1虧損創紀錄 看好記憶體市況觸底 下半年回溫

全球記憶體晶片二哥SK海力士上季連續第二季虧損，營收崩跌約60%，凸顯全球科技業面臨的景氣低迷情勢。不過，SK海力士也表...

微軟上季財報優於預期 看好AI並強化支出 盤後飆漲9%

微軟公司（Microsoft） 公布上季獲利和營收均優於預期，反映企業雲端運算需求仍強。微軟也對新推出的人工智慧（AI）...

美國第一共和銀行存款銳減 單日市值蒸發近半

美國第一共和銀行最新財報顯示客戶存款大失血，今天股價狂瀉近50%，反映3月多家中型銀行倒閉引發市場恐慌後，投資人對這家財...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦