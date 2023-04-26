日本將半導體設備等列入外國投資重點審查對象 5月24日實行
集微網消息，據日經中文網報導，日本政府日前追加了外國人購買對安全保障至關重要的日本國內企業股票時的重點審查對象（核心行業）。新增加了半導體製造設備的製造業、蓄電池製造業等與9種物資相關的行業，將從5月24日開始執行。
根據日本政府2019年的一項法律修正案，持有核心行業1%或更多股份的外國投資者必須事先通知日本政府，該閾值先前設定為10%。日本政府此舉是通過加強對關鍵產品的監管，尋求確保供應鏈安全並防止技術泄露。
除了外國投資外，日本政府也一直重視半導體設備的出口管制。3月31日，日本政府稱，將從7月份開始對23種芯片製造設備施加限制。日本貿易和工業部長在一份新聞稿中表示，將對用於芯片製造的6類設備實施出口管制，包括清潔、沉積、光刻和蝕刻等。它沒有將中國指定為這些措施的目標，稱設備製造商將需要為所有地區尋求出口許可。
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