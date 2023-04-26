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LG新能源Q1獲利增逾一倍 電池大賣又收到美國補助

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
LG新能源（LG Energy Solution）今年第1季獲利大增近1.5倍。 美聯社
LG新能源（LG Energy Solution）今年第1季獲利大增近1.5倍。 美聯社

南韓電動車電池製造商LG新能源（LG Energy Solution）今年第1季獲利較去年同期躍增145%，符合市場預期。主要受惠於美國通膨削減法案（IRA）提供補助，加上對美國與歐洲的電動車銷售強勁。

這家全球第三大電動車電池廠上季（1～3月）營業利益，大幅提高至6,330億韓元（4.726億美元），較去年同期的2,590億韓元成長145%，符合分析師預期。LG新能源說，上季的營業利益數字包含來自IRA估計1,003億韓元的稅負抵減

營收增幅也不遑多讓，年增101%，等於倍翻至8.7兆韓元。

分析師表示，美國消費者依IRA規定，購買電動車最高可得到7,500美元補助，對提振電動車銷售大有幫助，帶動電池需求。LG新能源是特斯拉（Tesla）、通用汽車（General Motors）等車廠的電動車電池供應商。

根據美國IRA，要得到3,750美元稅負抵減，電動車電池零組件價值當中，須有50%在北美生產或組裝。電池中使用的關鍵礦物價值，若有40%來自美國或與美國簽有自由貿易協的夥伴國，也能享有3,750美元抵稅額。

南韓證券經紀商Korea Investment & Securities一位分析師說，南韓三大主要電動車電池製造商：LG新能源、三星SDI、SK On所生產的電池，約80%符合IRA這個聯邦層級的稅負抵減資格。

美國 南韓 通膨

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