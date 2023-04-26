彭博：蘋果計劃推出AI健康指導服務、情緒追蹤工具 推出時間點曝光

蘋果公司（Apple）正在開發一款人工智慧驅動的健康指導服務和追蹤情緒的新技術，堪稱蘋果爭取健康保健用戶的一大嘗試。

彭博引述知情人士報導，代號為Quartz的新服務旨在激勵用戶運動、改善飲食習慣、幫助他們改善睡眠。知情人士透露，其概念是利用AI和Apple Watch的數據來提出建議，並針對特定用戶建立健身指導計畫。

這項新服務構成蘋果推廣健康功能的一環，健康功能已成為旗下產品的核心，尤其是Apple Watch。最近的努力還包括將健康應用軟體（App）擴展到iPad，還有輔導視力不佳像是近視用戶的相關功能。

Quartz 計畫類似蘋果2020年和新加坡政府合作推出的保健和教練服務 LumiHealth，不同之處在於，新加坡的計畫會付錢獎勵保持健康的用戶，而蘋果自行開發的服務會收月費，就像其他數位服務一樣，成為自建的App。

據彭博報導，此服務計劃於明年推出，但最終也可能取消或延後。這計畫由蘋果跨部門推動，健康、Siri和AI團隊，乃至於服務部門都有參與。

今年的健康 App將新增偵測情緒和監控視力工具。情緒追蹤的最初版本可以讓用戶記錄他們的心情，回答當天相關的問題，並比較長期下來的結果。蘋果也希望iPhone能夠使用演算法，通過語音、打字的用詞和其他產品數據來判斷用戶的情緒。

蘋果希望在6月的全球開發者大會（WWDC）發表新的iPad App和管理情緒與視力的工具。不過，據消息人士透露，今年不會發布健康指導服務。