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鐵礦砂價格盤中跌破100美元大關 中國鋼鐵需求復甦乏力

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際鐵礦砂期貨價格26日盤中跌破每噸100美元關卡。路透
國際鐵礦砂期貨價格26日盤中跌破每噸100美元關卡。路透

國際鐵礦砂價格今天盤中一度跌破每噸100美元關卡，為去年12月初以來首見，凸顯出即使在營建活動旺季，中國大陸的大宗商品需求復甦乏力。

新加坡鐵礦砂期貨盤中一度下跌2.5%，跌至每噸99.90美元，稍後跌幅收斂至1.94%，報每噸100.45美元。今年3月曾最高收於每噸132.18美元。

鐵礦砂價格去年年底時大幅上漲，市場預期中國大陸重新開放，加上政府刺激措施將拉動需求。但事實證明，經濟復甦步調並不均衡，鋼廠正在調降近期預期。

中國鋼鐵工業協會25日警告說，低迷的市況可能會延續至年底，「近期國內市場鋼價出現持續且大幅下跌，對鋼企生產與營運構成嚴峻挑戰。鋼廠應該要削減虧損的產出並且保留現金。」

新加坡

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