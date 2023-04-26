Google財報佳音！搜尋廣告Q1重現成長 雲端事業首度獲利

Google母公司字母（Alphabet）周二（25日）發布第1季財報，業績優於市場預期，代表了這家搜尋服務霸主挺過經濟低迷。字母旗下的雲端事業部門還首見獲利。利多消息激勵字母周二盤後交易一度大漲近6%。

字母上季營收年增3%至697.9億美元，優於分析師預期的689億美元。每股盈餘1.17美元，雖不如去年同期的1.23美元，但也高於市場預期的1.07美元。

Google搜尋廣告在第1季回復成長，年增2%。彭博資訊分析，Google搜尋廣告在上季面對微軟（Microsoft）、OpenAI的強大競爭威脅，對手開發出與使用者對話的人工智慧（AI）聊天機器人。財報顯示，搜尋廣告在經濟搖擺不定時期，展現比社群媒體更強的韌性。

執行長皮伽特別凸顯集團雲端事業的28%高成長，強調是雲端市場重獲動能的跡象。Google雲端運算部門今年第1季終於獲利，營業利益1.91億美元，去年同期則是虧損7.06億美元。Google的雲端事業目前在全球雲端市場排名第三，與第一、二名的亞馬遜（Amazon）、微軟，尚有一大段距離。

Google已經展開公司有史以來最嚴厲的裁員計劃，元月削減了1.2萬名員工，大約占人力的6%。本月稍早財務長波蕾特（Ruth Porat）宣布，還將繼續執行幾年的節約計畫，減少開支的項目包括房地產、員工福利、設備等等。她說，經濟環境充滿挑戰，「前景仍然不確定」。

字母周二同時宣布，公司董事會已經授權，將執行700億美元庫藏股計畫。

字母發布財報前的周二收盤價為103.85美元，今年以來股價上漲17.7%。