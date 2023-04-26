SK海力士Q1虧損創紀錄 看好記憶體市況觸底 下半年回溫
全球記憶體晶片二哥SK海力士上季連續第二季虧損，營收崩跌約60%，凸顯全球科技業面臨的景氣低迷情勢。不過，SK海力士也表示，記憶體大廠的減產行動將改善今年下半年的市況。
SK海力士今天公布，在截至3月底止的一季營業虧損3.4兆韓元（25.4億美元），較去年第4季的1.9兆韓元虧損擴大，但大致符合分析師平均預估的虧損3.46兆韓元。這寫下SK集團在2012年收購海力士以來，最大單季虧損紀錄。
上季營收年比下滑58%至5.1兆韓元。
SK海力士財務長金祐賢（Kim Woohyun）在聲明中表示：「依然面臨艱困環境的記憶體市場顯然將觸底。」「我們預期營收在第1季觸底後，第2季將回升，由銷售量逐步增加帶動。」
海力士股價在首爾股市盤初大漲約3%。
最新的SK海力士財報凸顯全球規模1,600億美元的記憶體晶片市場深陷不景氣環境，因為在新冠疫情高峰期衍生出的全球電子產品熱絡需求消退後，記憶體晶片市場正面臨價值多達數月、堆積如山的庫存。從蘋果公司到聯想集團都在應付需求下滑，此時消費者和企業削減支出，因應通膨和經濟可能陷入衰退的局面。
全球記憶體龍頭三星電子本月表示正在調降記憶體晶片產能，這可望緩解供應過剩局面。三星上季寫下2009年金融危機以來最稀薄的獲利成績。
三星減產也激發記憶體產業樂觀情緒，看好景氣今年有望走出谷底。SK海力士表示，這類減產行動將減少各產業的庫存，並且從本季開始改善市況。
美國記憶體晶片龍頭美光（Micron）已表示，客戶的庫存已有減少。其實就連三星宣布減產前，海力士的主管就已表示，先前規劃的減產行動應該會在今年下半年發揮效果，有助提振記憶體價格。
在三星減產之前，包括元大證券Baik Gilhyun在內的分析師預測DRAM價格本季會下滑，進一步侵蝕利潤。
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