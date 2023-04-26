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喀布爾機場自殺爆炸案釀近200死 伊斯蘭國主謀遭神學士擊斃

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
阿富汗首都喀布爾國際機場2021年遭自殺炸彈攻擊，造成大量美軍與平民死傷，激進組織伊斯蘭國的分支ISIS-K聲稱犯案。美國官員表示，據信ISIS-K主謀已被神學士擊斃。美聯社
阿富汗首都喀布爾國際機場2021年遭自殺炸彈攻擊，造成大量美軍與平民死傷，激進組織伊斯蘭國的分支ISIS-K聲稱犯案。美國官員表示，據信ISIS-K主謀已被神學士擊斃。美聯社

阿富汗首都喀布爾國際機場2021年遭自殺炸彈攻擊，造成大量美軍與平民死傷，激進組織伊斯蘭國的分支ISIS-K聲稱犯案。美國官員表示，據信ISIS-K主謀已被神學士擊斃。

BBC報導，2021年8月的喀布爾國際機場爆炸案造成170平民和13名美軍死亡，當時人們正試圖逃離神學士控制的阿富汗。

美國官員透露，喀布爾機場爆炸案幕後黑手、ISIS-K主謀已在幾周前身亡，但還需要時間確認死訊，名字未被公開。

美官員表示，他們透過情報蒐集和對該地區的監測確認這位領袖已身亡，但沒有提供其他更多細節。

一名美國官員向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，「政府專家高度相信這個人確實是關鍵主謀。」

據紐約時報報導，美國於4月初獲悉這位領袖身亡的消息。據該報報導，目前尚不清楚他是否成為神學士的目標，或者他是否在ISIS與神學士之間的持續戰鬥中喪生。

美國軍方已經將伊斯蘭國領袖的死訊，通知遇難美軍的家屬。

喀布爾機場 美國 神學士

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