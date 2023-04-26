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德儀營收展望悲觀 執行長說多數市場晶片需求低迷

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
德州儀器（TI）本季財測展望悲觀，顯示晶片需求下滑的情況正蔓延至廣泛領域。 美聯社
德州儀器（TI）本季財測展望悲觀，顯示晶片需求下滑的情況正蔓延至廣泛領域。 美聯社

堪稱半導體業風向球的德州儀器（TI）本季財測展望悲觀，顯示晶片需求下滑的情況正蔓延至幾個先前未受損的領域。

德儀25日盤後公布，預估本季營收將達41.7億至45.3億美元，這代表比去年同期營收下滑16.5%，比分析師預期的15%降幅更大；預估本季每股盈餘1.62至1.88美元，中間值低於分析師預測的1.83美元。

這顯示晶片供應過剩的情況已從消費電子品市場進一步擴散至企業、工業等更廣泛的市場，此時正值利率攀升、經濟大環境放緩，各領域縮減支出。德儀有很大一部分的營收是來自工廠設備訂單，這先前協助該公司躲過個人電腦和智慧手機銷售下滑帶來的影響。

財報消息出爐後，德儀股價25日盤後一度重挫2.7%，稍後由黑翻紅，上漲逾2%。科技巨擘微軟和Google財報優於預期，帶動那斯達克期貨指數大漲逾1%。

近年來對晶片需求暢旺的汽車產業仍是德儀一個強勁的市場，但執行長伊蘭（Haviv Ilan）表示，其他領域表現不妙，「當季除了汽車產業外，我們的終端市場都表現疲軟」。

回顧上季，德儀營收下滑11%至43.8億美元，符合分析師預期，但營收萎縮的幅度寫下過去十季以來最大。以晶片類別來看，類比晶片銷售下滑14%，嵌入式處理器銷售成長6.4%，其他的銷售下滑16%。

德儀上季在個人電子產品領域與供應給資料中心伺服器的部門營收分別比去年第4季下滑30%；工業市場營收持平。對德儀來說，這代表著麻煩當前，這些市場占德儀70%的營收，其中工業占了約40%。

德儀曾表示，庫存過高的庫戶仍在消化過剩庫存。供應過剩已傷害晶片價格，也擠壓到晶片廠的利潤率。

德儀主管向來不願對需求方向做出廣泛預測，而是聚焦告訴投資人他們的產品有很長的生命周期，到了晶片產業脫離景氣谷底時依然具有價值。

庫存 半導體 主管

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