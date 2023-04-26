美元和日圓都走強 風險偏好降溫

美元指數周二在三連跌後反彈，主要貨幣除日圓外均跌。美國消費者信心下降和第一共和銀行（First Republic Bank）財報令人失望，打壓風險胃口。

美國公債全面上漲，公債殖利率下挫，對債務上限疑慮加劇，也刺激了對公債的避險買盤。

經濟研究聯合會（Conference Board）4月消費者信心指數降至7月以來最低，對經濟前景的看法更為悲觀。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.5%至101.863。歐元兌美元貶值0.7%，至1.0972；英鎊兌美元下跌0.6%，至1.2407。

美元兌日圓貶值0.6%，至133.47；美元兌瑞郎上漲0.5%，至0.8921。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說：「風險偏好下降顯然是美元和其他避險資產的主要驅動力。」

澳幣兌美元一度下挫1.2%，至0.6614。陸股滬深300指數五連跌，人民幣下探200日移動均線，低迷情緒令澳幣承壓。

馬來亞銀行駐新加坡的高級外匯策略師 Fiona Lim表示，澳幣表現不佳，原因包括澳洲央行和聯準會（Fed）的政策背離、大陸經濟復甦曲折、鐵礦砂價格下跌以及市場情緒謹慎。