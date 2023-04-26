一天達成逾百億美元投資案 南韓頭號推銷員今會拜登

在南韓總統尹錫悅對美國展開國是訪問之際，光是25日這一天，南韓和美國的企業總計宣布了逾百億美元的投資和合資企業等計畫。

通用汽車和三星SDI公司表示，將投資30多億美元在美國合資成立一家電動車電池工廠。現代汽車也表示，計劃和SK On在北美建立一家50億美元的電動車電池企業。

另一方面，串流影音巨擘Netflix執行長Ted Sarandos與尹錫悅會面後，宣布計劃未來四年在南韓投資25億美元，製作韓國內容，投資規模是該公司自2016年以來在該市場投資額的兩倍。

南韓總統府經濟首席秘書崔相穆上周已預告，有幾十項商業交易正在討論中，將在尹錫悅訪美期間簽署。

尹錫悅於4月24日至29日訪美，預定今（26）日與美國總統拜登會面。這是南韓領導人12年來首次對美國進行國是訪問，並將紀念韓美結盟70周年。這一夥伴關係有助於鞏固美國在亞洲的戰略，並替南韓的經濟強國地位打好基礎。

尹錫悅自稱是南韓的「頭號推銷員」，他把商業交易和「推銷外交」作為出國訪問的核心內容。這趟出訪行程也帶了來自南韓最大公司的120多位高層隨行，浩浩蕩蕩，在這經濟成長遲滯、亟需振興投資之際，卻也任重道遠。