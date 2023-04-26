美砸110億美元 研發新晶片

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國政府將建立一個先進電腦晶片設計和工程設施網絡，該計畫的焦點是斥資110億美元用於研發新晶片，以強化美國的經濟和國家安全。

商務部長雷蒙多說：「它將使我們能建立一個強大的生態系，不僅使我們有幾座新的晶圓廠，還要重新奪回美國在未來科技研發方面的領導地位。」她並表示：「在這裡，產業界、學術界、新創企業和投資人可以齊聚一堂，以解決最大、最艱鉅的挑戰」。

根據美國商務部的構想，這座國家半導體技術中心（NSTC）將涵蓋全美多個新技術場站，透過產官學界合作，推動產品創新和人力發展。拜登政府的目標是在今年底前讓該中心啟用營運。

這項計畫的目標包括在美國生產最新的半導體技術、縮短從設計到商業化的時間，以及培訓技術員、工程師等人員。目的在匯集整個產業的利害關係人，從晶片設計師、大學和社區學院、州和地方政府、製造商、工會和投資人等。

商務部預定25日發布一份文件，概述此中心的願景和策略，26日將為一個遴選委員會徵求人選，這個委員會將選出一個董事會來設立這座中心，並使其獨立於商務部之外運作。

根據美國國會去年通過的晶片與科學法案，政府將提供527億美元的獎勵，包括未來五年撥給商務部110億美元，用於先進半導體製造和新技術的研發，以及員工訓練。

目前尚未確定這座中心的許多細節，例如總部和全美各地的場站。

雷蒙多說，這些將在未來幾個月內決定。她並表示，有些場站將進行新晶片設計的端對端製造，其他場站則將專注於實驗新材料和設備，或用新方法組合晶片以增強其效能。

雷蒙多說，這些技術中心的目標之一是製作小晶片原型並且試運行，讓新創企業和其他新進者以更容易的方式、更低的成本開發新晶片技術並將其商業化。

，「我們希望在未來十年內，將新晶片從概念到商業化的預估成本降低一半」。

晶片 美國商務部

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