通膨削減法將使美國通膨壓力不減反增

美國總統拜登承諾，「通膨削減法（IRA）」能使美國重新工業化，並創造就業機會，但美國銀行（BofA）、貝萊德等諸多機構卻認為，IRA只會使通膨壓力不減反增。

IRA將對美國國內的潔淨能源製造業及相關部署，提供3,690億美元的補貼，加上「晶片與科學法」提供的500億美元補貼，已經激起投資熱潮，但專家擔憂相關企業爭奪勞工，引發新一波通膨壓力，使聯準會（Fed）抑制通膨的任務益發複雜。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員霍夫包爾指出，「我們注入大量資金吸引相關企業前來美國投資，擴張美國經濟，但卻缺乏勞工，而且也不能從麥當勞拉走工人」。他估計勞動市場吃緊及採購需求，將使相關計畫的成本提高10%。

美國營建商及承包商協會估計，要使IRA及其他計畫能順利推動，需要54.6萬額外的營建工人；麥肯錫顧問公司警告，美國推動半導體產業，將使目前工程師與技術員短缺現象益發嚴重，估計到2023年時整個產業將額外需要30萬名工程師及9萬名技術員。

目前相關業者已經保證2千億美元的新投資計畫。但貝萊德集團負責人芬克表示，政府補貼國內製造業者也會使產品價格上漲；「我們在美國建立新晶片廠，但成本多高？」他指出，拜登政府將製造業拉回美國，結果是通膨不大可能「在短期內」降到4%以下。

美銀全球經濟主管哈理斯表示，「當政府提供這些獎勵措施，並要求企業向國內採購，將會扭曲市場。如果這是成本／效益最高的作法，則根本就無須政府補貼」。

哥倫比亞大學全球能源政策中心主任包多夫表示，快速建立潔淨能源將使相關零組件需求增加，使通膨升高；他並指出，美國試圖在潔淨能源領域打破對中國大陸的依賴，但如果當真想要使美國潔淨能源的擴張速度及幅度能滿足美國的需要，許多零件的供應鏈仍須依賴中國。