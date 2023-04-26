全球民生用品漲 消費力不墜

從各家企業最新公布的財報來看，不論是漢堡、咖啡，或尿布和其他日用品，儘管廠商不斷漲價，但這對產品的需求衝擊沒有預期來得大，銷量僅微幅下滑甚至逆勢增加，顯然消費者似乎已默默接受通膨高漲的事實，仍願意多花點錢採購這些產品。

連鎖速食龍頭麥當勞（McDonald's）25日公布，第1季全球同店銷售年比攀升12.6%，優於市場預期的8.2%，受調漲商品價格和客流量增加帶動。上季總營收年增4%至近59億美元，優於路孚特預估的下滑1.4%至55.87億美元。上季淨利從去年同期的11億美元增加至18億美元，每股盈餘（EPS）2.45美元。上季美國同店銷售年增12.6%，也高於市場預期。

麥當勞正在整頓旗下事業，包括資遣數百名美國員工和關閉辦公室。這波整頓將衍生1.8億美元的稅前成本，相當於每股獲利損失0.18美元。

食品大廠雀巢（Nestle）同日表示，第1季銷售提高5.6%至235億瑞郎（264.8億美元），優於市場預期的232.7億瑞郎。上季雀巢漲價9.8%，為1990年來最大升幅，但銷量只減0.5%。執行長施奈德說：「產品組合優化的努力與負責任的訂價，有助抵銷兩年來成本通膨的持續壓力。」

路透報導，高物價讓歐洲民眾縮手，人們減少購物或改買較便宜品牌，打壓銷售。不過許多消費大廠需求仍強，此種情況在美國最明顯。全球家用紙品暨個人護理用品巨擘金百利克拉克（Kimberly-Clark）也表示，儘管漲價，對銷售的衝擊卻沒有預期來得大，上季內生銷售成長5%，增幅高於市場預估的3.8%，調整後的每股盈餘以及毛利，也都比市場預期來得好。該公司並上修今年調整後每股盈餘的展望，先前預測今年最多成長6%，如今增幅調高到10%。

上周公布財報的P&G也說，上季漲價10%，銷量僅降低3%。