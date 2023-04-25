幣圈變心係金欸！「如何買黃金」創Google搜尋紀錄

加密貨幣市場過去幾年的走勢劇烈震盪，例如對市場舉足輕重的比特幣在2021年觸及歷史新高價位，但2022年慘摔，這個趨勢讓幣圈投資人如洗三溫暖。加密幣摔得鼻青臉腫，使之前高舉加密幣獨立於銀行和法幣以外的部分投資人開始投資黃金，以分散投資風險。

華爾街日報（WSJ）報導，溫哥華社群媒體行銷平台Hootsuite分析師馬汀說，去年在網頁搜尋欄位同時輸入加密幣和黃金作為關鍵詞的搜尋筆數，創下2018年以來最高。

另據Google Trends搜尋趨勢，本月在搜尋引擎輸入「如何買黃金」的搜尋筆數，也寫下有紀錄以來最高。這項數據追蹤資料的時間長達20年。

歷經比特幣跌宕起伏的價格走勢後，今年27歲的投資人戴伊與幣圈友人轉向購買投資黃金，從而助長黃金的投資熱潮。

戴伊說：「長久以來我都在想，黃金或白銀？那是老派的投資方法了。投資黃金未必能致富，但眼下不確定性環伺，黃金比其他許多資產都更保值。」他主要買進實體金幣。

全球最大黃金ETF「SPDR Gold Shares」過去六個月累計上漲約20%。而美國鑄幣局（U.S. Mint ）表示，鷹揚金幣在1月寫下逾一年來單月最高銷量，光是第1季銷售就直逼去年全年的銷售水準。

戴伊知道投資黃金不會使他一夕致富，而幣圈流行一句話：「改天某一款加密幣暴漲，就能帶你飛上月球。」戴伊買進金幣只是為了保住財富。

比特幣與黃金有一些共同的特性，例如兩者都是開採出來的，都不太方便在日常生活中使用，包括不能用來加油、購買生鮮雜貨或電影票。但與加密幣相比，黃金具備一項明顯的優勢。戴伊說：「實體黃金看起來美極了，而且購買黃金意味能把財富牢牢抓在手中。」