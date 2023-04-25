便宜頭等艙掰了！ANA不認BUG票 道歉宣布「取消並全額退費」

日前日本全日空（ANA）越南網站出錯，出現大量便宜的頭等艙機位，引發消費者搶購票，原本外界預期ANA會認了損失，但今天ANA發布公告，稱因為網站技術出錯，會全數退還費用，也等於消費者期待的廉價頭等艙機票落空。

上周ANA越南網站出現雅加達飛北美的頭等艙BUG票，僅約1000美元（約台幣3萬元），就可以從雅加達飛日本前往美國，消息一出吸引大量消費者搶買，航空社群上還有香港網友PO出一次買20張頭等艙機票，大呼賺到，但目前確定落空。

ANA官網指出，因為網站技術出錯，ANA會退回上述BUG票費用，ANA為此向消費者致歉。有買機票的消費者上網抱怨，稱原本以為ANA會吞下BUG費用，沒想到最終沒認。

航空迷指出，ANA此次不認BUG的可能原因，是有數量不少的消費者買了上述BUG票，立刻更改起飛地點並想辦法辦理退票，讓ANA難以承受損失，最終決定全部不認。有網友哀號，已買了飛雅加達的機票，想要搭乘頭等艙去美國，現在還得想辦法退飛雅加達的機票，「頭很大」。